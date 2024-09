Pomeriggio 5, Myrta Merlino replica in diretta alle frecciatine di Fedez

Gossip TV

Nuova stagione di Pomeriggio 5, ma stesse polemiche: quelle scatenate dai commenti di Fedez e dalla risposta della conduttrice Myrta Merlino. Ecco cosa è successo!

Pomeriggio 5 è tornato con una nuova edizione con al timone Myrta Merlino e la conduttrice non si è lasciata scappare l'occasione di replicare alle critiche che Fedez ha rivolto alla trasmissione di Canale5 questa estate.

Pomeriggio 5, Myrta Merlino replica alle frecciatine di Fedez

Nel corso della prima puntata della nuova stagione ieri, lunedì 2 settembre, Myrta Merlino ha deciso di iniziare replicando alle frecciatine che Fedez ha rivolto al programma da lei condotto. Già nel corso dello scorso anno, in più di un'occasione la giornalista e conduttrice si è trovata a rispondere agli attacchi del rapper, soprattutto, quando era in corso la separazione dalla moglie Chiara Ferragni.

Anche questa volta, Merlino non ha esitato a rispondere a tono alle frecciatine lanciate da Fedez: nel corso di una live sui social, infatti, il rapper ha duramente criticato Pomeriggio 5. Sulla trasmissione ha affermato:

"Credo che Twitch sia la piattaforma che più consuma le persone. Devi fare da solo o con la tua squadra quello che fa Pomeriggio Cinque. Però loro hanno trenta persone per fare un programma di m****. Il tuo è un programma di m*rda ma con meno persone. Dall’altra parte spendono pure dei soldi. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio 5. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio 5”

Myrta Merlino ha deciso di rispondere durante la diretta della prima puntata di Pomeriggio 5, invitando poi Fedez in studio per un chiarimento. La conduttrice ha richiamato il rapper per aver insultato la redazione della trasmissione e ha poi ricordato all'ex marito di Chiara Ferragni che lui e l'influencer hanno sfruttato i media quando faceva loro comodo, ma che i media ci sono anche nella "cattiva sorte":

"Ha detto cose brutte, non tanto su di me, che ci siamo già parlati e ci siamo chiariti, ma sulla mia redazione. Poiché la mia squadra è sacra, ripeto a Fedez: qui proviamo a raccontare le notizie senza sconti e lo facciamo con tutti. In più caro mio Fedez avete molto cavalcato i media tu e tua moglie nei tempi d’oro. I media purtroppo ci sono nella buona e nella cattiva sorte. Come ben sai, qui sei sempre il benvenuto. Se hai bisogno di dire la tua, basta alzare il telefono e sei già invitato"

"Caro #Fedez, i media ci sono nella buona e nella cattiva sorte"



Myrta Merlino a #Pomeriggio5 risponde a Fedez pic.twitter.com/vNOYOlcl9R — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 2, 2024

Pomeriggio 5, Myrta Merlino emozionata per la nuova stagione del programma

Myrta Merlino è stata riconfermata anche per la seconda edizione di Pomeriggio 5 e con una storia Instagram, qualche giorno prima del suo ritorno al timone della trasmissione, ha raccontato come si sentiva. Nella storia su Ig la conduttrice ha mostrato anche il nuovo studio del talk show del pomeriggio di Canale5.

Entusiasta ed emozionata, Merlino ha ammesso che "le batte forte il cuore" e che non vedeva l'ora di mostrare ai fan le novità della nuova stagione. Sulle novità, inoltre, ha rivelato che è sua intenzione continuare a trattare argomenti importanti:

"Credo tantissimo nella forza delle donne e sicuramente continueremo a raccontare le storie di violenze e di femminicidi, ma parleremo anche di battaglie civili e della capacità di reagire che hanno le donne"

Nonostante gli ascolti non eccellenti, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di affidarsi ancora a Myrta Merlino e di riconfermarla come conduttrice per il secondo anno consecutivo Pomeriggio 5. Una sfida che la giornalista ha accettato con passione e determinazione: Myrta ha voglia di lasciare il segno, forte anche delle critiche ricevute, che l’hanno resa più agguerrita che mai.