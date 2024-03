Pomeriggio 5, Myrta Merlino assente nella puntata di oggi: cosa sta succedendo?

Gossip TV

Giuseppe Brindisi al timone dell'appuntamento odierno di Pomeriggio 5: i motivi del forfait di Myrta Merlino.

Nel nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, c'è stata un'assenza particolarmente rumorosa: quella della padrona di casa, Myrta Merlino. Al suo posto, al timone del talk show di Canale 5, Giuseppe Brindisi. Non c'è stato alcun annuncio o diramato stampa sull'assenza dell'ex conduttrice de L’aria che tira ma stando a quanto ha riferito Dagospia, l'aria dietro le quinte sarebbe particolarmente tesa.

"Oggi Myrta Merlino ha dato buca a Pomeriggio5. Ma qual è il motivo del forfait? Pare che Myrta sia partita. Maga Merlino è sempre più insofferente per i dati flop di “Pomeriggio5” e per le voci su chi prenderà il suo posto a partire da settembre. Brindisi l’aveva già sostituita durante la settimana sanremese con buoni risultati"

Gli ascolti della nuova edizione di Pomeriggio 5 non sono stati particolarmente esaltanti e si vocifera da diversi giorni che Pier Silvio Berlusconi stia pensando ad affidare lo storico talk show pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset a Veronica Gentili o Cesara Buonamici. Per ora si tratta ad ogni modo solo di rumors non confermati. Certamente l'assenza della Merlino senza alcuna spiegazione alimenta molte ipotesi non tutte rosee.