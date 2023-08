Paolo Bonolis, una Protagonista di Avanti un Altro lo ammette: ''È un uomo estremamente…''

Gossip TV

Giorgia Pianta, protagonista di Avanti un Altro, racconta come è Paolo Bonolis dietro le quinte, poi parla dell’esperienza a Uomini e Donne.

Si prepara a tornare su Canale 5 con la nuova edizione di Ciao Darwin e, nel frattempo, si gode le vacanze insieme alla famiglia e insieme a Sonia Bruganelli, con il quale non fa più coppia sulla carta dopo l’annuncio della separazione. Paolo Bonolis è uno dei presentatori Mediaset più amati di sempre e anche i suoi collaboratori hanno profonda stima di lui, come dimostrano le confessioni di una protagonista del Mini Mondo di Avanti un Altro.

Paolo Bonolis, ecco come è dietro le quinte di Avanti un Altro

Nella nuova edizione di Ciao Darwin ci hanno creduto moltissimo Paolo Bonolis e l’ex moglie Sonia Bruganelli, che hanno difeso con le unghie e con i denti il progetto televisivo di Canale 5. festeggiando per il rinnovo e per il debutto della nuova edizione in autunno. Nel frattempo, Bonolis e Bruganelli hanno confermato di aver messo fine al loro lungo matrimonio ma di essere comunque rimasti in ottimi rapporti, tanto da trascorrere insieme il Ferragosto con la famiglia, figli e nipoti. Mentre Bruganelli commenta le ultime notizie sulla vita sentimentale di Bonolis, il presentatore diventa oggetto di rivelazioni da parte della giovane Giorgia Pianta. Lei, che nel programma Avanti un Altro interpreta la moglie dello Iettatore facendo parte del divertente e colorato Mini-Mondo del format, ha una stima altissima di Bonolis come rivela a Eva3000.

“Paolo è come lo si vede in televisione, sempre molto gentile e parecchio alla mano. È un uomo estremamente colto e intelligente che sa mettere tutti a proprio agio”.

Giorgia fa tantissimi complimenti a Paolo, colui che le ha permesso di buttarsi nel mondo della televisione dopo una disastrosa partecipazione a Uomini e Donne. Pianta, infatti, ha provato a partecipare come corteggiatrice e, sebbene si sia trovata benissimo con la produzione e il contesto, proprio non riusciva a digerire l’idea di condividere un uomo con altre ragazze durante la conoscenza. Parlando dei prossimi progetti in tv, dopo aver consigliato l’esperienza come Miss Italia, Giorgia ha ammesso che non le dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip più avanti.