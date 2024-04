Paolo Bonolis sulla separazione da Sonia Bruganelli: "Decisione subita, non è stato facile"

Gossip TV

Paolo Bonolis è tornato a parlare della separazione da Sonia Bruganelli: ecco cosa ha dichiarato!

A distanza di tempo dall'annuncio della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, il conduttore è tornato a raccontare come ha vissuto l'esperienza della fine del matrimonio con l'ex opinionista del GFVip. In un'intervista a Il Corriere della Sera, Bonolis ha svelato com'è stata la separazione dalla seconda moglie, a cui è stato legato per oltre un decennio.

Paolo Bonolis torna a parlare della separazione da Sonia Bruganelli: "Decisione subita, non facile da accettare"

La coppia aveva rilasciato un'intervista a giugno 2023 a Vanity Fair svelando di volersi separare, pur decidendo di mantenere dei rapporti amichevoli, per il bene dei tre figli. Ma, al di là dell'affetto reciproco, il conduttore non ha nascosto un po' di amarezza nel ricordare che la decisione di separarsi sia stata subita da lui, sebbene condivisa per il bene della coppia e della famiglia:

"L’ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più? Per me non è stato facile, ma giusto"

Sul suo futuro, il conduttore ha escluso, per il momento, un nuovo amore, affermando di essere molto impegnato tra i suoi 5 figli, i nipotini e il suo lavoro a Mediaset:

"Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia"

E, a proposito del lavoro, ha ammesso che non ha intenzione di lasciare ancora Mediaset, per onorare una promessa fatta all'Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi:

"Resto a Mediaset. Avevo promesso a Pier Silvio che avrei fatto un'altra stagione di Avanti un altro e sono una persona di parola."