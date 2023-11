Miriam Leone parla della gravidanza tenuta segreta sul set, svelando che qualcuno se n'era accorto

Gossip TV

All'ottavo mese di gravidanza, Miriam Leone parla del lavoro e della voglia di diventare mamma, del supporto delle amiche e del fatto che, su un set, c'era chi aveva scoperto che era in dolce attesa.

Proprio quando manca pochissimo alla nascita del suo bambino o la sua bambina, Miriam Leone torna a parlare della gravidanza e della sua fase iniziale al settimanale Grazia, che le ha dedicato la copertina.

All'ottavo mese, l'ex Miss Italia è raggiante e lei e il marito Paolo Carullo hanno deciso di mantenere il segreto, almeno per il momento, sul sesso del bebè in arrivo.

In passato Miriam Leone non pensava a un figlio, anche perché era impegnatissima con il lavoro, cose che è accaduta anche di recente, ovviamente prima che restasse incinta e quando lo era da pochissimo. L'attrice ha un film in uscita, Diabolik, chi sei?, dei Manetti Bros., e la serie I Leoni di Sicilia, in cui ha duettato con Michele Riondino.

E improvvisamente... la voglia di maternità

Prima di conoscere Paolo Carullo, Miriam Leone proprio non pensava alla maternità:

Non c'era uno spazio dove mettere un figlio. E poi sicuramente non ero pronta. Ma quando, dopo aver conosciuto Paolo, ho capito che se dovessi sbagliare ci sarà lui ad aiutare nostro figlio a crescere, e che la responsabilità non è solo su di me, ma si poteva condividere, mi è scattato qualcosa.

Magari non sembra, ma Miriam Leone ha lavorato indefessamente per tanto tempo:

Gli ultimi 15 anni della mia vita sono stati oltre ogni previsione: ho avuto fortuna, ma ho fatto anche molti sacrifici e ho lavoro tanto. Ho attraversato momenti di solitudine, di cadute, ma anche fasi in cui mi sono rialzata. Dicevo: 'Ce la farò', 'Non ce la farò!', 'Dove sto andando?'

Discorsi tra donne

Mentre aspetta di diventare mamma, Miriam Leone parla molto con le sue amiche già mamme, che le danno tanti consigli utili:

Non ho comprato nulla, ma ho già le amiche che mi hanno mandato la lista delle cose che mi serviranno in ospedale o appena tornata a casa” parlo moltissimo con le amiche, mi confronto con loro, ho bisogno di condividere, perché il regno della gravidanza, finché non ci passi, non lo conosci.

Il segreto di Miriam

Infine Miriam Leone ha raccontato che, quando ha scoperto di essere incinta, stava lavorando su un set molto faticoso e che nei primi tempi non è stato facile non confidare niente a nessuno. Quando ha dato la bella notizia alle costumiste, loro le hanno confessato che se n'erano accorte. E infatti hanno detto:

Ma è da un mese e mezzo che ti allarghiamo i vestiti di nascosto.