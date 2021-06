Michele Merlo, la fidanzata Luna rivela: "Ecco come ci siamo conosciuti, mi ha salvata"

Gossip TV

La fidanzata di Michele racconta dettagli inediti della loro storia d'amore e gli ultimi giorni passati insieme.

A pochi giorni dalla morte di Michele Merlo, la fidanzata Luna Shirin Rasia ha svelato alcuni dettagli inediti della loro bellissima storia d'amore. La giovane, dopo aver dedicato un post di addio al cantante di Amici, ha rilasciato un'intervista a Il Giornale di Vicenza in cui ha cercato di ricostruire gli ultimi giorni di vita del ragazzo.

Le ultime rivelazioni di Luna, la fidanzata di Michele Merlo

Michele è morto a soli 28 anni a causa di una leucemia fulminante. Una tragica scomparsa che ha toccato e sconvolto tutti. A ricordare la sera prima del ricovero, durante il quale l'ex allievo di Amici avrebbe perso conoscenza, è stata la fidanzata Luna: "Amore, sento che il paradiso mi sta chiamando. Gli avevo detto di smettere di fare lo scemo. Poco dopo ho chiamato l’ambulanza. Non l’ho più visto cosciente".

La ragazza ha poi confessato che Merlo le aveva scritto anche una canzone: "L’avevo pregato di cantarmela, ma non stava bene, allora mi aveva detto: ‘Amore te la canterò presto, davanti a un tramonto. Ma non credere che sia una canzone sdolcinata: parla di quando non staremo più insieme, ma non perché non ci ameremo più".

Luna ha infine raccontato come e dove si sono conosciuti lei e Michele: "Io e Michele dovevamo incontrarci. Era destino. Mi ha salvata dal male che mi aveva insegnato il mondo, e forse anche io gli ho ricordato cosa significa avere speranza nelle cose belle [...] Una sera di qualche mese fa gli ho scritto su Instagram. Il mio messaggio era uno tra centinaia di fan. Eppure lui mi ha risposto subito. Quella sera ci siamo scambiati i numeri e siamo stati al telefono ore. Due settimane dopo ero a casa sua a Bassano. Da allora non ci siamo più lasciati. Mi ha detto che mi amava, e che, se non lo avessi fatto soffrire, per lui noi potevamo diventare per sempre".