Marco Salvati, storico autore di Paolo Bonolis e di Avanti un altro: "Cacciato per colpa di Sonia Bruganelli"

Marco Salvati conferma una vecchia indiscrezione di Dagospia: "Cara Sonia Bruganelli, hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Ora mi fai tenerezza"

Salvati ha accusato la produttrice di averlo fatto allontanare dal noto quiz show di Canale 5, confermando così le voci che circolavano da tempo. Salvati, che in passato è stato uno dei protagonisti dietro le quinte e anche giudice in alcune puntate del programma, improvvisamente è scomparso dalla scena. Già un anno fa, Dagospia aveva insinuato che dietro la sua "sparizione" ci fosse proprio lo zampino di Sonia Bruganelli, ma la produttrice aveva smentito la notizia.

Tuttavia, ora Salvati ha deciso di prendere parola e chiarire la situazione. Il momento dello scontro è arrivato dopo l’apparizione della Bruganelli a Ballando con le Stelle, durante la puntata del 12 ottobre, in cui ha tentato di difendersi dagli attacchi ricevuti, affermando che, da quando non è più la moglie di Paolo Bonolis, molte persone si comportano diversamente con lei. La risposta di Salvati non si è fatta attendere. L'autore ha twittato:

“Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più. Non è vero che la gente ti critica perché non sei più la moglie di. Io l'ho fatto quando lo eri e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Pensa che ora mi fai tenerezza.”

Questo sfogo ha di fatto confermato quanto sussurrato da Dagospia nell’ottobre del 2023. Secondo le indiscrezioni, sarebbe stata proprio Bruganelli a chiedere a Bonolis di rimuovere Salvati dal programma per ragioni non specificate. All'epoca, la produttrice aveva risposto con sarcasmo, insinuando che si trattasse di una fake news.

Non è la prima volta che l’autore si scaglia contro la Bruganelli. Recentemente, Salvati aveva già criticato aspramente le performance televisive dell'ex moglie di Bonolis, in particolare durante Ballando con le Stelle, sostenendo che il suo tentativo di far emergere la sua vera personalità attraverso la televisione fosse fallimentare. Su Twitter, aveva scritto:

“Intraprendendo la carriera televisiva voleva far conoscere chi è realmente. Ci è riuscita.”

Durante la puntata di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli si è lasciata andare a uno sfogo emotivo, affermando che molte persone, in passato, accettavano qualsiasi cosa di lei pur di mantenere buoni rapporti con Bonolis, ma ora che non sono più insieme, non le fanno passare più nulla.