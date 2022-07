Mara Venier a cuore aperto: "È stato tutto troppo bello, condurre il Festival di Sanremo? Fossi matta"

Gossip TV

La rivelazione della conduttrice Maria Venier su Domenica In e Sanremo.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate e apprezzate del piccolo schermo. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Zia Mara si è raccontata a cuore aperto: dal successo di Domenica In a una sua possibile conduzione al Festival di Sanremo.

La confessione di Mara Venier

Mara Venier ha rilasciato un'interessante intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato della sua carriera e del suo esperimento di portare Domenica In in prima serata. Visti gli ottimi ascolti e i gli ospiti importanti, infatti, il programma è stato confermato anche nella prossima stagione, che partirà il 16 settembre:

È stato tutto “troppo”. Troppo bello. Io non mi rendo conto lì per lì. Ma devo dire che mai come quest’anno è andata bene. Tanti sono stati i momenti davvero indimenticabili perché ogni domenica accade qualcosa di inaspettato, che spariglia le carte. Mi sono divertita con Jovanotti, con Renato Zero… con tutti! Poi Renzo, nel serale, è stato intenso.

Arbore non è andato da nessuna parte per due anni per colpa della pandemia, perché aveva paura - ha confessato Mara - Ma per me ha superato questo scoglio: è stato un atto d’amore. E io l’ho apprezzato e ricambiato. Tutti la mattina dopo hanno detto che sembrava che fossi ancora “innamorata” di lui. Io voglio molto bene a Renzo, e sì, è amore. Ma ci sono tanti tipi d’amore.

Leggi anche L'ira di Tommaso Zorzi, ecco cosa è successo

La Venier ha poi continuato parlando dell'idea di fermarsi e di una possibile partecipazione a Sanremo:

Non ho nulla contro il riposo dopo una vita di lavoro. E non è che potrò stare in tv fino a 80 anni. Ormai non dico più che la prossima sarà l’ultima stagione, si vedrà. Andrò avanti finché il pubblico gradirà il mio modo di condurre. Non chiedete però a Mara Venier di condurre Sanremo: Fossi matta. Non sono una da Sanremo: a me piace stare seduta, chiacchierare. Lì, con tutti gli occhi puntati addosso, mi verrebbe un’ansia incredibile.