Kevin Prince Boateng torna single, finito il Matrimonio con Valentina Fredegrada

Gossip TV

È finito dopo appena un anno il matrimonio tra il calciatore Kevin Prince Boateng e la modella Valentina Fredegrada.

È finito dopo appena un anno il matrimonio di Kevin Prince Boateng, calciatore dell’Hertha BSC ed ex marito di Melissa Satta, e la modella Valentina Fredegrada. Ecco cosa è successo alla coppia.

Kevin Prince Boateng e Valentina Fredegrada si sono lasciati

Forse troppo precipitoso nel gettarsi a capofitto in una nuova relazione stabile dopo quella importantissima con Melissa Satta, che l’ha reso padre ed è stata per lunghissimi anni la sua consigliera e compagna, Kevin Prince Boateng ha deciso di sposare la bellissima modella Valentina Fredegrada con una cerimonia romantica, condividendo questo grande amore su Instagram. Ad un anno dal lieto annuncio, tuttavia, la coppia sembra essersi detta addio per sempre.

Nessuna conferma diretta da parte della coppia, ma un indizio clamoroso trovato nei rispettivi profili Instagram, dove sono completamente scomparse le foto di coppia che celebravano questo amore folle e passionale. Recentemente, inoltre, Valentina ha fatto un lungo viaggio in America, mostrandosi apertamente senza la fede nuziale al dito, e soprattuto senza Boateng. Lui ha fatto una grande pulizia sui social, segno che la relazione non solo è finita ma deve essere anche finita molto male tra i due.

La relazione, intrapresa nel 2022 dopo la fine del matrimonio con Melissa Satta, è decollata immediatamente ma si è trasformata in un fuoco di paglia, che ha bruciato anche Boateng e la modella e imprenditrice di moda bresciana. Mentre il calciatore dice addio al suo matrimonio, Satta è innamoratissima del tennista Matteo Berrettini e, nonostante la loro coppia è stata spesso criticata per la differenza d’età che intercorre tra loro, la passione non sembra voler scemare. Melissa e Matteo trascorrono insieme ogni momento libero, coinvolgendo anche Maddox il figlio che l’ex Velina di Striscia la Notizia ha avuto con Boateng, in un perfetto rapporto da famiglia allargata.