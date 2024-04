Isola dei Famosi, un noto attore si aggiunge al cast: "Entrerò nella seconda puntata"

Gossip TV

Si aggiunge un altro naufrago nel cast della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, in partenza lunedì 8 aprile 2024. A rivelarlo è stato lui stesso con un post su Instagram. Si tratta nel noto attore siciliano, Francesco Benigno (tra gli indimenticabili interpreti della pellicola firmata da Michele Placido, Mary per Sempre).

Isola 2024: Francesco Benigno si aggiunge al cast della nuova edizione

Il motivo per cui non è stato già ufficializzato riguarderebbe una scelta precisa degli autori del reality:

"Gli autori e la rete mi hanno stupito - ha dichiarato Benigno - mi hanno detto tu sei un personaggio e attore importante e amato e non vogliamo farti entrare all’isola insieme agli altri, ma ti faremo entrare alla seconda puntata già confermata di giovedì 11 aprile da solo super coccolato! Grazie agli autori, Mediaset e Banijay per il trattamento e ci vediamo giovedì 11 su canale 5. L’8 aprile alla prima puntata non ci sarò e quindi cari fan se avete di meglio da fare fate pure basta che giorno 11 sarete tutti collegati per fare schizzare in alto gli ascolti oggi sono i numeri che fanno importante un artista."

L'attore siciliano si aggiunge al resto del cast che si trova già in Honduras: Per quanto riguarda il cast maschile ci saranno: Joe Bastianich, Edoardo Franco, Aras Şenol, Artur Dainese, Samuel Peron, Edoardo Stoppa. Per il cast femminile abbiamo: Valentina Vezzali, Marina Suma, Maitè Yanes, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Greta Zuccarello e Selen.

La diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi tornerà in onda a partire da lunedì 8 aprile prossimo in prima serata su Canale 5. Quest'anno, il reality show prodotto da Banijay Italia sarà condotto da Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli, Dario Maltese ed Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata. Sul cast di questa edizione, Luxuria ha dichiarato:

"I naufraghi avranno delle privazioni terribili, senza cellulari, senza cibo ma loro hanno avuto tutti delle privazioni cose che non sappiamo sarà emozionante portare la loro storia sarà emozionante e divertente"

