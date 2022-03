Isola dei Famosi, torna il carattere fumantino di Jeremias Rodriguez anche in Honduras: "Lui mi sta sul caz*!!*"

Gossip TV

L'argentino ha ribadito di non provare alcuna simpatia nei confronti di Nicolas Vaporidis.

Sembra essere nata una già chiara antipatia nella spiagge dell'Honduras tra i naufraghi della sesta edizione dell'Isola dei Famosi. Già nel corso della prima puntata del reality, Jeremias Rodriguez, fratello di Belen che sta partecipando all'adventure game con il padre Gustavo, ha mostrato una certa insofferenza nei confronti di Nicolas Vaporidis, svelando di averlo voluto nominare ma, essendo immune, ha dovuto ripiegare sulla coppia formata da Floriana e Zequila.

L’unica persona che è entrata e non mi ha salutato è Vaporidis, niente. Mi sembra un motivo valido, non c’è altro. La scelta l’ho presa da solo, ha salutato mio padre, a me no.

Ieri sera, Jeremias, parlando con Estefania ha ribadito l'astio che prova nei confronti dell'attore:

Non ce l’avevo con voi… io gli ho fatto così con la mano, lui non mi ha dato la mano e già mi è stato sul ca**o, poi gli faccio l’occhiolino con l’occhio e non mi guarda. Allora lo nomino. Mio padre che era di fianco l’ha salutato, io sono rimasto con la mano così… Avrei potuto anche nominare altri, ma era successa questa cosa… Alla fine ho nominato Floriana e Antonio.

L'argentino è sicuramente uno dei personaggi più imprevedibili tra i naufraghi. Anche al Grande Fratello Vip 2 , in cui partecipò con Cecilia, Jeremias non ha colpito per le sue doti diplomatiche. Arriva spesso come una furia agendo d'istinto, accendendo gli animi e creando liti anche se, nel giro di pochissimo, è in grado anche di chiedere scusa e fare un passo indietro.

Oggi, giovedì 24 marzo 2022, in prima serata su Canale 5, ci aspetta la seconda puntata dell'Isola dei Famosi che quest'anno andrà in onda con due appuntamenti a settimana, il lunedì e il giovedì.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi