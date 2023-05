Isola dei Famosi, Paolo Noise torna sui social: "Dispiaciuto di non poter continuare a combattere questa piccola battaglia"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni social di Paolo Noise dopo il ritiro da L'Isola dei Famosi.

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 22 maggio 2023 su Canale 5, ha visto l'uscita di scena di Paolo Noise. Dopo essersi sottoposto a diversi accertamenti medici, il famoso speaker radiofonico de Lo Zoo di 105 è stato costretto ad abbandonare definitivamente il gioco e a tornare in Italia.

Paolo Noise: le prime parole dopo l'eliminazione da L'Isola dei Famosi

Paolo Noise ha lasciato L'Isola dei Famosi per problemi di salute. Una decisione sofferta per il naufrago, che avrebbe voluto continuare la sua avventura insieme a Marco Mazzoli. A poche ore dalla sua uscita di scena, lo speaker radiofonico è tornato sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi:

Grazie di tutto… è stato semplicemente pazzesco e sono veramente dispiaciuto di non poter continuare a combattere questa piccola ma dura battaglia. Ma solo così, potrò affrontarne tante altre, come fa chi nella vita se conquistato tutto e niente, semplicemente continuando ad essere semplicemente “paolo”. Vi vorrei abbracciare tutti per tutte le cose bellissime che sto leggendo, ripercorrendo un mese intensissimo della mia vita qui. Ora devo riabituarmi a dormire senza il suono di questo mare e senza granchi che voglio fare una tana nel mio kulo!

A commentare il ritiro dal gioco di Paolo e aggiungere nuovi dettagli ci ha pensato la moglie Stefania:

Mi trovo in Messico e non è stato facile perché mi sono spaventata tantissimo. Non è stato squaraus ma è stata una cosa molto grave, non importa se adesso sta bene. Bisogna fare degli accertamenti molto importanti che farà appena torneremo in Italia. Per me lui ha vinto comunque perché è il mio eroe. L'importante adesso è che Paolo stia bene e torni a casa da me. È dispiaciutissimo, questa Isola lui la voleva vincere.

