Isola dei Famosi, nella versione spagnola due Rodriguez e un volto del Grande Fratello Vip

Debutta la nuova stagione di Supervivientes, l’edizione spagnola de L’Isola dei Famosi, e il cast fa parlare i telespettatori.

La nuova stagione di Supervivientes ha debuttato da pochi giorni in Spagna ed è già seguitissima. L’Isola dei Famosi iberica è finita già volte al centro delle polemiche a causa dei suoi protagonisti sopra le righe, e nel corso dell’ultima edizione hanno dominato i volti italiani di Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Anche quest’anno, la produzione spagnola potrebbe aver contattato un volto noto del Grande Fratello Vip, oltre a due Rodriguez che tuttavia non hanno nulla a che fare con Belen.

Isola dei Famosi, due Rodriguez nella versione spagnola

L’Isola dei Famosi si è fermata giovedì per dar modo ai colleghi iberici di sbarcare in Honduras con la nuova stagione di Supervivientes. Mentre nell’edizione italiana potrebbe arrivare una nuova naufraga, in quella spagnola il cast promette di fare faville. Ricordiamo che lo scorso anno il programma è stato dominato da Valeria Marini e Gianmarco Onestini, entrambi volti noti del Grande Fratello e anche questa volta la produzione spagnola potrebbe aver messo gli occhi su un volto nostrano.

Stiamo palando di Giacomo Urtis, recentemente entrato nella casa del Gf Vip in coppia con la stellare showgirl Marini, e anche chirurgo delle star molto noto nello showbitz. Il rumors parte da Twitter ed è stato condiviso anche da Giacomo, dando modo di pensare che le indiscrezioni sul suo conto saranno presto confermate. Nel frattempo, nel cast di Supervivientes ci sono due Rodriguez, che non hanno nulla a che fare con Belen.

Si tratta di Mariana Rodriguez, che prese parte al GF Vip nella prima edizione, e si scontrò duramente contro Valeria Marini; ci sarà anche Desidrée Rodriguez, volto spagnolo del Gran Hermano e famosa transessuale. Insomma, il 22% di share si fa sicuramente con i Rodriguez, anche se forse le due potrebbero godere di un appoggio ben maggiore rispetto a quello fornito a Jeremias e Gustavo. Fratello e padre di Belen, infatti, sono stati eliminati dal pubblico con percentuali altissime e hanno preso parte a diversi scontri con i naufraghi a Playa Accopiada.

