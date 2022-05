Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis nel mirino di Edoardo Tavassi: "Non gliene frega niente di Alessandro"

Gossip TV

I dubbi di Edoardo Tavassi sulla nuova naufra de L'Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis.

Maria Laura De Vitis e Alessandro Iannoni sono sempre più vicini a L'Isola dei Famosi. Il comportamento assunto dall'ex Pupa nei confronti del figlio di Carmen Di Pietro, però, non sembra convincere i naufraghi, in particolar modo Edoardo Tavassi che ha confidato tutti i suoi dubbi e perplessità a Nicolas Vaporidis.

Edoardo Tavassi critica Marialaura De Vitis a L'Isola dei Famosi

L'avvicinamento di Maria Laura ad Alessandro non ha per niente convinto i naufraghi de L'Isola dei Famosi. Tra tutti, Edoardo che ha rivelato al suo amico Nicolas di non credere minimamente all'interesse manifestato dalla vincitrice de La Pupa e il Secchione Show nei confronti del figlio di Carmen:

Quanto non gliene frega un ca**o di Alessandro da 1 a 10? Sei stupido te? Non per Alessandro, che merita anche di meglio, ma sa troppo di strategia. Marialaura ha fatto un discorso a Carmen, che sembrava che avesse le cose scritte sulla mano.

Dopo aver ascoltato le parole del fratello di Guendalina Tavassi, anche Vaporidis ha voluto dire la sua sull'avvicinamento tra la De Vitis e Iannoni. L'attore romano, appoggiato da Mercedesz Henger, ha difeso il figlio di Carmen rivelando:

Ma Alessandro mica è scemo, lo sa. Gli ho detto di stare in campana. Poi, pure che fosse, gli fa bene una mezza distrazione. Però gli ho detto di non farsi infinocchiare. E lui mi ha detto: "Non ti preoccupare perché lo so". Non è per niente scemo. Non potrebbe essere una semplice distrazione sull'Isola, dove sta sempre a contatto con la madre? Carmen è tranquilla proprio perché ha capito, se fosse una cosa vera si preoccuperebbe di più.

