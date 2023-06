Isola dei Famosi, la verità di Enrico Papi sul rapporto con Ilary Blasi: "Sapevo che sarei stato un pò ingombrante, ma..."

Gossip TV

Enrico Papi rompe il silenzio sulle presunte liti con la conduttrice de L'Isola dei Famosi.

Il rapporto tra Ilary Blasi ed Enrico Papi è stato uno degli argomenti principali di questa edizione de L'Isola dei Famosi. A chiarire la situazione una volta per tutte ci ha pensato proprio l'opinionista che, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, ci ha tenuto a smentire i problemi con la conduttrice del reality show.

Enrico Papi e il rapporto con Ilary Blasi

A una settimana dal gran finale, Enrico Papi ha rilasciato una nuova intervista a Il Messaggero in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza a L'Isola dei Famosi. Esperienza condivisa con Vladimir Luxuria e Ilary Blasi, con la quale non sono mancati simpatici botta e risposta in diretta:

Non avevo mai fatto l'opinionista. Mi diverte molto, certo sapevo che sarei stato un pò ingombrante. Se Ilary non mi sopporta? Assolutamente no. Ilary l'ho conosciuta quando aveva 17 anni: venne per fare una telepromozione all'interno di Sarabanda. La presi subito, era divertente e bellissima. Abbiamo un bel rapporto, lei è la tipologia di donna che mi piace, come mia moglie: simpatica e cinica al punto giusto.

A proposito delle presunte liti a L'Isola dei Famosi con la conduttrice, l'opinionista ha confessato:

Tensioni tra di noi? Non è vero niente. Non c'è proprio attrito, altrimenti lo direi [...] Con lei per me sarebbe più probabile avere una storia d'amore che una lite. Lei si diverte. Io non sono un opinionista professionista come Vladimir Luxuria, sono un conduttore, ho il mio temperamento: sono stato scelto per questo.

