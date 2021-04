Gossip TV

L'ex gieffino bloccato in America, l'ingresso come concorrente all'Isola dei Famosi si complica.

Secondo quanto riferito dal portale di 361 Magazine, Ignazio Moser, pronto a sbarcare in Honduras e iniziare la sua avventura nella quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi, sarebbe rimasto bloccato in Messico. L'ex gieffino e fidanzato di Cecilia Rodriguez avrebbe perso il volo che avrebbe dovuto condurlo in Honduras e sarebbe fermo a Cancun a Città del Messico. L'inizio della sua avventura nel reality, prevista lunedì 26 aprile, andrebbe a slittare, salvo ulteriori intoppi, a giovedì 26.

L'ex ciclista trentino è dunque incappato in un impedimento che comporterà un inevitabile ritardo nel raggiungere gli altri naufraghi e iniziare la sua la sua avventura all'Isola. Lo sportivo ha trascorso un periodo in quarantena come da prassi dopo essere stato impegnato in un servizio fotografico, che lo ha visto protagonista di una collaborazione con un marchio di intimo.

All'isola dei Famosi, oltre al popolare ex gieffino, sbarcheranno altri quattro concorrenti nella puntata in onda domani, 22 aprile: si tratta dei nuovi naufraghi Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia.

Intanto tra abbandoni ed eliminazioni varie recuperate nell'Isola di Playa Esperanza, il reality prosegue con il doppio appuntamento in prime time su Canale 5 il lunedì e il giovedì con alla guida Ilary Blasi e la partecipazione in studio di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Mentre a seguire le avventure e le disavventure dei naufraghi in Honduras, c’è l’inviato Massimiliano Rosolino.

