Isola dei Famosi: Gian Maria Sainato contro Paolo Noise e Marco Mazzoli, volano pesanti accuse in diretta

Gossip TV

Gian Maria Sainato sbotta in diretta a L'Isola dei Famosi: "Stanco di essere lo zimbello di Noise e Mazzoli".

Volano pesanti accuse e offese durante l'ultima diretta de L'Isola dei Famosi tra Gian Maria Sainato, Paolo Noise e Marco Mazzoli. Il motivo? Il giovane concorrente della nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi ha attaccato i due speaker dello Zoo di 105 accusandoli di averlo preso di mira.

Paolo Noise e Marco Mazzoli accusati da Gian Maria Sainato a L'Isola dei Famosi

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 15 maggio 2023, è stata ricca di colpi di scena: Corinne Clery è svenuta in diretta, Fiore Argento ha deciso di abbandonare il gioco e Gian Maria Sainato si è reso protagonista di un duro confronto con i due speaker dello Zoo di 105. Il modello, in particolar modo, ha accusato Paolo Noise e Marco Mazzoli di bullismo:

Sono entrato in questo gruppo come ultimo e mi hanno accolto, però dal giorno in cui sono arrivato Marco e Paolo hanno iniziato con le battutine, continuate per due settimane, poi se Marco offende pure è normale che uno sbotta. Sono stanco di essere lo zimbello di Paolo Noise e Marco Mazzoli [...] Queste battutine sono pungenti e offendono gli altri. Che male c’è se vi ho chiesto di prendermi in giro lontano dalle telecamere. Ma sarò libero di chiedere di non essere preso in giro?

Accuse che non sono per niente piaciute a Mazzoli:

Lui ha cercato di mettere in bocca a me e Paolo delle parole che noi non abbiamo detto. L'ha fatto il terzo giorno che è arrivato... Non l'ha mandato in onda perché avresti fatto una figuraccia! Tu hai raccontato delle cose delicatissime che non andrebbero affrontate in un reality come questo e ci hai accusato di bullismo. In realtà, arriva ogni volta che c’è una telecamera. Non arriva mai quando non ci sono le telecamere, è falso come i capelli di Francesco Facchinetti.

Leggi anche Corinne Clery sviene in diretta a L'Isola dei Famosi!

Dopo aver ascoltato lo sfogo dei due naufraghi, Ilary Blasi ha deciso di intervenire rivelando di non credere alle accuse mosse da Sainato. A farle eco anche l'opinionista Vladimir Luxuria:

Il bullismo è una cosa seria. Fatevelo dire da una che lo conosce bene, quindi, per favore, non tiriamo fuori questo argomento in una maniera veramente fuori luogo. Rimaniamo leggeri!

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.