Isola dei Famosi, Filippo Bisciglia e il dolce post per Pamela Camassa: "Ecco perché devi vincere tu!"

Filippo Bisciglia, a poche ore dalla finalissima della 17esima edizione dell'Isola dei Famosi, ha dedicato un post su Instagram alla sua compagna, Pamela Camassa che è finale insieme a Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Andrea Lo Cicero, Luca Vetrone e Alessandra Drusian.

Ecco le parole di Filippo Bisciglia per la sua Pamela:

"Oggi è il giorno della finale dell’isola dei famosi … sai perché dovresti vincere tu ??? Proprio perché non ti sei mai sentita tale, sia sull’isola ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. Sei semplice, buona, vera e sempre coerente … Non proprio come me ☺️🤷🏽

È vero ogni tanto hai fatto delle facce un po’ scocciate😂 proprio come quando lascio i piatti da lavare sul lavandino, ma sei umana anche tu … SOTTOLINEO CHE È PUR SEMPRE UN GIOCO ci mancherebbe, ma sfido chiunque a sopportare tutto ciò che avete sopportato voi, fame, sonno, stanchezza, moschitos etc etc"