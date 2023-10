Grande Fratello, Vittorio Menozzi si sbilancia su Anita Olivieri: "Siamo diversi" (VIDEO)

Gossip TV

Il concorrente del Gf confida a Letizia Petris di non voler approfondire la conoscenza con Anita Olivieri.

Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera, giovedì 19 ottobre 2023, su Canale 5. Nell'attesa, il modello Vittorio Menozzi si è lasciato andare a uno sfogo con Letizia Petris in cui si è sbilanciato su una possibile relazione con Anita Olivieri.

La confessione di Vittorio Menozzi

Tempo di confessioni per Vittorio Menozzi nella Casa del Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata, il giovane concorrente si è ritrovato in giardino con Letizia Petris per riflettere insieme sull'aereo di coppia ricevuto da parte dei #Vittonita. Pur reputando Anita Olivieri una bellissima ragazza, il modello ha ammesso di non voler approfondire la conoscenza con lei:

Il mio è un autosabotaggio. L'ambiente in cui ti trovi ti condiziona e quando uno è condizionato diventa insicuro perché viene messo tutto in discussione. Poi Anita è una cucciolotta, lei parte gira e fa, io ho bisogno di una persona proprio più tranquilla...non sto dicendo che non è una persona profonda, però...lei prevale sui discorsi...siamo due tipi diversi quindi...

Leggi anche Lorenzo Remotti vuota il sacco sull'addio di Heidi Baci

Un pensiero condiviso anche da Letizia. Senza troppi giri di parole, la fotografa ha dichiarato:

Io l'ho sempre detto, che tu ci vuoi a tutte bene ma finisce lì la cosa. Io penso che fuori da qui con nessuna di noi tu avresti mai qualcosa di più di un'amicizia. Anita è una persona profonda, è tanta, ma tu sei molto più tranquillo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.