Grande Fratello, Vittorio Menozzi commenta la situazione tra Alex Schwazer e Beatrice Luzzi [VIDEO]

Vittorio Menozzi ha espresso il suo pensiero su ciò che è successo tra Alex Schwazer e Beatrice Luzzi in puntata. Ecco le sue parole!

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su Canale5 è emerso che le accuse di Alex Schwazer nei confronti di Beatrice Luzzi erano del tutto infondate. L'atleta sosteneva che ci fosse un video in cui era chiaro che l'attrice dimostrasse dell'interesse per lui. Il video in questione riprendeva i due di notte, mentre Beatrice era seduta sul letto dell'atleta, ma, come ha poi confermato Alfonso Signorini, non è stato trovato nulla tra i filmati delle telecamere.

GF, Vittorio Menozzi commenta con Giampiero Mughini la lite tra Alex e Beatrice

La scoperta dell'assenza del video aveva acceso gli animi dei coinquilini del reality di Mediaset e durante la pubblicità Beatrice aveva attaccato Alex, che aveva minacciato di lasciare il gioco se non fossero saltati fuori i video, dicendo che era ora che venisse fuori il suo vero volto e che i ragazzi non erano mai dalla sua parte:

"Figurati che fastidio può dare a me essere accusata di cose che non ho detto. Sapessi quanto è piaciuto a me. Sei andato a dire delle cose a una persona che stava con me. Sei stato un bel problema, perché la tua vocina nell'orecchio di Giuseppe non ha fatto bene. Fossi in te mi vergognerei, veramente tanto. Anche se fosse stato vero, un signore non mette in giro delle inutili cattiverie. Alla fine quello che è venuto fuori è che i giocatori siete voi, tu e Giuseppe."

Oggi, durante un momento di relax in giardino, Vittorio Menozzi e Giampiero Mughini hanno commentato la situazione tra Beatrice e Alex. Il modello ha voluto fare una premessa:

"Io non penso che Alex sia qui per far fuori gli avversari. Detto ciò non capisco perché Alex dovrebbe mentire su una cosa che.. Non puoi fare queste affermazioni al netto della tua famiglia e della tua situazione. Hai una situazione di grande difficoltà e devi combattere già contro i pregiudizi di ciò che hai fatto in passato"

Anche Mughini si è detto d'accordo, aggiungendo che certe bugie così grandi non erano certo nello stile dell'atleta, sebbene i filmati del GF non abbiano ritrovato nessun video che confermi le sue parole.

