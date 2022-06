Grande Fratello Vip: Valeria Pasciuti nel cast? Chi è la madre di Sophie Codegoni

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su Valeria Pasciuti, la mamma dell'ex tronista ed ex gieffina Sophie Codegoni!

Valeria Pasciuti è originaria di Tradate, in provincia di Varese, in Lombardia, ed ha quasi 50 anni; infatti, benché non si conosca la sua data di nascita, è noto che tra lei e Sophie Codegoni, sua figlia, ci siano circa 15 anni di differenza.

La Pasciuti risiede ancora nel suo paese di origine, dove lavora nello studio dentistico di famiglia. Attualmente, non si sa se sia single oppure se sia sentimentalmente impegnata, ma sui suoi social non c'è niente che possa far pensare ad una relazione amorosa in corso. La donna si è separata dal marito, Stefano Codegoni, quando l'ex tronista ed ex gieffina aveva tre anni. Tuttavia, gli ex coniugi sono rimasti in ottimi rapporti.

Il legame che c'è tra la Pasciuti e Sophie è indissolubile, tanto che quest'ultima ha definito la prima la sua migliore amica. Tuttavia, la Codegoni non è l'unica figlia della Pasciuti: dopo nove anni dalla nascita della primogenita, ha dato alla luce Riccardo, avuto da un'altra love story.

Durante il suo percorso all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, Sophie ha raccontato che una recente relazione della madre non è andata a finire nel migliore dei modi, dato che è stata troncata perché lui la picchiava. Ciò ha persino compromesso la fiducia che la ragazza nutre nel genere maschile. Oggi, però, Sophie si sta serenamente vivendo la sua storia d'amore con un altro ex gieffino ed ex corteggiatore, Alessandro Basciano.

Ad ora si vocifera che la Pasciuti sia in lizza per varcare la famosa Porta Rossa. Dopo la figlia, dunque, anche la mamma si accinge a vivere questa particolare esperienza televisiva?

