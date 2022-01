Grande Fratello Vip, Soleil Sorge difesa dalla mamma Wendy: "Maleducata? È sensibile e altruista"

Gossip TV

La madre dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tra le protagoniste più discusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip, intervistata dal settimanale Nuovo.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2019, Soleil Sorge, è senza dubbio una delle protagoniste più discusse dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip.

Gf Vip, Soleil Sorge difesa dalla mamma Wendy: "Maleducata? "È sensibile e altruista"

La 27enne italo-americana, è sempre stata ed è al centro di numerose dinamiche all'interno del reality. Dall' "amicizia artistica" con Alex Belli, di cui si è tanto parlato, hai tanti scontri che l'hanno vista protagonista con gran parte dei concorrenti.

Nonostante per quattro mesi sia risultata sempre la preferita del pubblico quando era in nomination, la Sorge, nel corso dell'ultima puntata, ha dovuto cedere lo scettro a Nathaly Caldonazzo. Un calo di preferenze forse dovuto all'alla grande amicizia che la lega alla Ricciarelli che ha più volte difeso e sostenuto.

La Sorge divide sicuramente il pubblico tra sostenitori e detrattori. A tal proposito, la mamma di Soleil, Wendy Kay, ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo proprio per difendere la figlia presa di mira sia dentro che fuori la casa più spiata dagli italiani:

"Altro che maleducata e spavalda, mia figlia è sensibile e altruista. Ha una personalità forte e coerente e questa è una caratteristica che divide. A molti questa sua forza dà fastidio. Quelli che la apprezzano si affezionano davvero a lei e la sostengono sempre"

E ancora:

“Le tira fuori un coraggio notevole. Ci sono concorrenti che subiscono o che hanno subìto la mia Soleil. L’unico modo che hanno per difendersi è attaccarla…”

Nella Casa, i concorrenti ormai sono divisi in due gruppi distinti. Da una parte Solel con Manila e Katia Ricciarelli, dall'altra, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan le sorelle Selassié e la Caldonazzo. Tra la Sorge e la Trevisan, in particolare, c'è sempre una guerra in corso. Ma l'ex corteggiatrice non piace nemmeno alla coppia formata da Lulù e Manuel che l'hanno nominata più volte nel corso delle ultime settimane. Soleil si è scontrata spesso anche con Sophie e Gianmaria Antinfoli. Tra gli ex gieffini, ci sono stati scontri di fuoco con Samy Youssef, Ainett Stephens, Raffaella Fico e Francesca Cirpiani. Un ampio numero di concorrenti che, secondo la Kay, hanno evidentemente subito Soleil.

