Grande Fratello Vip, Riccardo Fogli a rischio squalifica per una bestemmia [VIDEO]

A meno di 24 ore dal suo ingresso dalla Casa del Gf Vip, Riccardo Fogli a rischio squalifica per un'esternazione blasfema.

Ieri sera, è andata in onda la ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip durante la quale hanno fatto il loro ingresso due nuovi Vipponi, Milena Miconi e Riccardo Fogli. Lo storico cantautore e bassista dei Pooh ha anche omaggiato tutti i suoi nuovi compagni d'avventura con un medley delle sue canzoni più celebri, tra la gioia e l'entusiasmo generale di avere l'artista toscano tra i nuovi concorrenti dell'edizione.

Gf Vip, Riccardo Fogli già a rischio squalifica: il video dove pronuncia la presunta bestemmia è già virale

A poche ore dal suo ingresso, tuttavia, il celebre cantante sembra aver già infranto il regolamento. Questa mattina, infatti, parlando con Wilma, Antonino e Charlie Gnocchi, Fogli sembra aver pronunciato una bestemmia piuttosto palese:

"Io mangio tre uova e dico.. orca Ma*onna, hai mangiato tre uova”.

Il video è diventato immediatamente virale e l'ingresso dell'artista è stato subito paragonato ad altre celebri vip che in poche ore dal loro ingresso sono stati immediatamente squalificati per la medesima ragione, come è avvenuto in passato per Stefano Bettarini e Silvano Michetti de I Cugini di Campagna all'Isola dei Famosi.

Per il cantautore toscano sarebbe davvero una beffa difficile da mandare giù. Nel corso della prossima puntata, in onda sabato 17 dicembre prossimo, vedremo se gli autori e il conduttore affronteranno la questione rendendo limpido l'audio per poi decidere le sue sorti o chiuderanno un occhio come è avvenuto per altri concorrenti del reality.

