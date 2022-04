Gossip TV

L'annuncio dell'influencer italo-persiana Giulia Salemi, ex protagonista accanto a Pierpaolo Pretrelli della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Problemi di salute per Pierpaolo Pretelli. A raccontarlo in una storia Instagram, è stata la fidanzata Giulia Salemi, protagonista accanto a lui della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality targato Mediaset in cui si sono conosciuti e innamorati.

Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretrelli non sta bene, Giulia Salemi: "Faremo una risonanza"

L'influncer italo-persiana, ha aggiornato i fan attraverso alcune storie Instagram in cui ha annunciato di aver disdetto tutti gli impegni lavorativi per fare i dovuti accertamenti e comprendere il malessere dell'ex Velino.

“Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo - ha scritto Giulia su Instagram - Stava andando a Roma ma ha avuto una sorta di mancamento con giramento di testa e nausea (non è la prima volta ultimamente). Sono andata a prenderlo in stazione e adesso è con e a Piacenza. Domani (oggi, ndr) facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cervicale che lo ha ridotto così, al punto di fare punture di Toradol. Questo per dirvi non tirate la corda con il vostro corpo, al primo campanello d’allarme fermatevi, accertatevi della situazione e curatevi subito. Lui sta così da un mese ma ha sottovalutato la situazione e non si immaginava neanche lui di arrivare a stare così male”.

"Tante good energy per Pier”, ha concluso l'ex gieffina.

Al momento la vicenda non è stata commentata da Petrelli che, dopo l'esperienza a Domenica In terminata con qualche polemica, è alle prese con un nuovo progetto lavorativo che riguarda la stesura di uno spettacolo teatrale, una sorta di "one man show" nel quale canterà, reciterà e ballerà:

"Con alcuni amici autori sto scrivendo un piccolo spettacolo tutto mio. - ha dichiarato l'ex gieffino a R101 - Lo stiamo preparando, è ancora un po' presto, però spero di uscire intorno ai primi di giugno. Dovremmo essere sia a Roma che a Milano. Più che altro ho voglia di mettermi in gioco, di fare un po' di gavetta che è fondamentale, voglio provare a darmi una tara, a tararmi."

