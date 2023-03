Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli scrive una lettera a Daniele: "Sto piangendo...mi sono innamorata"

Dopo la squalifica di Daniele Dal Moro al Gf Vip, Oriana Marzoli, in lacrime, ha confessato i suoi sentimenti nei confronti dell'ex tronista veronese. La venezuelana, sconvolta dall'improvvisa uscita di scena di Daniele, gli ha scritto una lettera piangendo, confessando si essersi innamorata di lui

Intanto, i movimenti social dell'ex gieffino, fanno chiacchierare il web. Tornato sui social infatti, Daniele ha iniziato a seguire diversi suoi compagni d'avventura ma non c'è traccia del "segui" ad Oriana.

“Mentre ti scrivo questa lettera sto piangendo”

“Spero che tu mi aspetti fuori e mi porti in quel bosco bellissimo”

“Ti prometto di essere + tranquilla”

“Anche se non te lo dico mi piaci per come sei”



