Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon "La cotta per Onestini? Devastante e Incomprensibile"

La modella triestina, su Instagram si è sbottonata sulla grande infatuazione provata nei confronti dell'ex tronista e inoltre parlato delle mancate ospite a Verissimo degli ex concorrenti del Gf Vip.

Negli ultimi giorni, Nikita Pelizon ha risposto a diverse domande dei fan e con l'occasione la modella triestina è tornata a parlare della sua cotta nei confronti di Luca Onestini, forse l'unico vippone che ha realmente messo in difficoltà Nikita, nonostante la maggior parte dei suoi ex inquilini non è stata molto tenera con lei e spesso hanno colto l'occasione per isolarla e denigrarla.

Gf Vip, "Luca? Cotta devastante e incomprensibile" e sulle mancata ospitata a Verissimo la vincitrice del reality ha dichiarato: "Non si dovrebbe fare di tutta un'erba un fascio"

Nikita ha parlato anche degli altri rapporti con gli ex inquilini e ha confessato anche il suo pensiero in merito alle mancate ospitate degli ex concorrenti a Verissimo. Una scelta, secondo molte indiscrezioni recenti, dettata da scelte aziendali e dalla voglia di distanziarsi dal trash e comportamenti discutibili che sono avvenuti nel reality show condotto da Alfonso Signorini

"Penso che non si dovrebbe fare di tutta un'erba un fascio, bensì distinguere chi ha portato il trash e chi no" ha dichiarato in modo molto eloquente Nikita.

"La cotta per Onestini? E' stata breve, intensa, devastante, incomprensibile" ha affermato la Pelizon parando di Luca. Su Antonella Fiordelisi, la modella ha poi dichiarato: "Sono felicissima di aver trovato un'amica come Antonella, è unica"

"Molto italiani desiderano più luce che ombre" ha dichiarato l'ex gieffina a proposito della sua vittoria,"Agli altri gieffini sono risultata antipatica perché non mi riuscivano a sottomettere, non riuscivano a modificarmi il pensiero che avevo, perché non riuscivano a fare gruppo contro un singolo"

"Sono riuscita a mantenere la calma grazie alla respirazione, alla meditazione e al percorso interiore intrapreso in questi ultimi sette anni", ha poi aggiunto.

"Con George Ciupilan ho chiarito e sono felicissima. Ginevra Lamborghini? Le voglio un bene dell'anima" ha dichiarato infine Nikita.

