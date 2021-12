Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan attacca Soleil Sorge ma Biagio D'Anelli la spiazza: "Anche io sono fidanzato eppure..."

Gossip TV

Miriana torna all'attacco contro Soleil dopo l'uscita di Alex scatenando la reazione di Biagio al Gf Vip.

La squalifica di Alex Belli ha stravolto gli equilibri nella Casa del Grande Fratello Vip e destabilizzato Soleil Sorge. Se, da una parte, molti concorrenti hanno cercato di consolare l'influencer, Miriana Trevisan ha rivelato di non credere assolutamente alle sue lacrime.

Biagio D'Anelli dalla parte di Alex Belli e Soleil Sorge, il confronto con Miriana Trevisan

Soleil è stata una vittima di Alex? Per Miriana assolutamente no! Parlando con Biagio D'Anelli, infatti, la showgirl è tornata all'attacco contro l'influencer: "Io non credo nel suo vittimismo. Mi spiace ma non ci casco. […] Ha giocato anche lei, non è innocente e l’abbiamo visto tutti. Sono basita che una donna single può prendere uno sposato. Lei ha creato una situazione ambigua. Anche io che sono libera rispetto chi è impegnato. A me quando colpiscono le persone innocenti come Delia mi dispiace. Io gli uomini sposati li rispetto. E non ti paragonare ad Alex, tu non sei sposato non hai un progetto di vita di quel tipo".

Come riporta Biccy, le accuse mosse dalla Trevisan alla Sorge hanno provocato la reazione di D'Anelli, che ha confessato di essere fidanzato fuori dalla Casa del Gf Vip: "Ma se ti piace un uomo sposato e vedi che lui se ne sbatte della moglie, ma di cosa stiamo parlando? Perché è chi è impegnato che deve portare rispetto. Mirià ma da dove arrivi tu? Ascolta anche io sono fidanzato e non ce la faccio a non abbracciarti la mattina. Quindi non ti devo abbracciare più? Quindi soltanto chi ha un anello al dito deve rispettare? Da oggi non mi avvicino più a te? Eppure anche io ti ho detto che vorrei convivere con la mia ragazza".

Biagio ha poi continuato prendendo le parti del suo amico Alex: "Tu sarai dentro da tre mesi, ma io lui lo conosco da dieci anni. Lo conosco fuori e fidati. Non vedere sempre gli altri. Pensa un po’ a te. Tu non difendi Delia a caso, ma perché hai litigato con Sole cinquanta volte".

