Grande Fratello Vip, Mila Suarez contro Alex Belli: ''Matrimonio finto come te''

Mila Suarez lancia una serie di provocazioni all’ex compagno Alex Belli, nonostante la diffida dell’attore.

Prima di varcare la porta rossa di Cinecittà, Alex Belli ha diffidato la sua ex compagna Mila Suarez, nella speranza che la modella non intervenisse durante il suo percorso al Grande Fratello Vip. Pur non facendo il nome dell’attore, Mila lancia una serie di provocazioni infuocate su Instagram, che riguardando anche Delia Duran.

Grande Fratello Vip, Mila Suarez si scaglia contro Alex Belli

Tra i concorrenti più interessanti della sesta edizione del Grande Fratello Vip c’è Alex Belli, attore affascinante che fa girare la testa a tante donne. Prima di entrare a far parte del cast del reality show, condotto da Alfonso Signorini, Alex ha deciso di diffidare la sua ex compagnia Mila Suarez, deciso a non permettere alla modella di interferire con il suo percorso in Casa. Una decisione che ha fatto storcere il naso, dal momento ce fu proprio lui a fare il suo ingresso al Gf Vip quando Mila era una delle concorrenti ufficiali.

Mentre la moglie Delia Duran racconta un retroscena intimo, legato al desiderio di Alex di diventare al più presto padre, la Suarez non si lascia intimidire dalle baruffe legali e pubblica una serie di Ig Stories che, seppur senza destinatario diretto, sembrano tutte indirizzate al suo ex fidanzato. “Come faccio a parlare con tanta sicurezza? Nessuna ti conosce meglio di me […] Con la sottoscritta hai dato il peggio”, ha tuonato Mila.

La modella, poi, ha fatto un’insinuazione pesante sul matrimonio di Alex e Delia, dichiarando: “Poi tu la chiami moglie, anche se gira voce, che il tuo matrimonio fosse solo una cerimonia d’apparenza, finto come te”. Scontro in arrivo tra Mila e Delia? Certamente, vista la questione legale della diffida, non sarà possibile ospitare le due donne in puntata, ma chissà che Signorini non trovi un'alternativa valida per farci assistere a questo epico faccia a faccia.

