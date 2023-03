Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia: "Non invidio Antonella, sono un fig* atomica"

Gossip TV

Micol Incorvaia è tornata a parlare della Fiordelisi, eliminata del corso dell'ultimo appuntamento del Gf Vip.

Se Antonella Fiordelisi, dopo l'inaspettata eliminazione al Gf Vip sembra essere tornata felice e serena accanto al suo Edoardo Donnamaria, nella Casa, l'ex gieffina è ancora oggetto di conversazione tra gli inquilini.

Gf Vip, Micol Incorvaia: "Io mi sento una fig* atomica! E mi metto a invidiare Antonella?"

Tavassi si è messo a blindare la porta rossa nella speranza di non vederla tornare e Micol, conversando con Nikita, ha messo in chiaro che l'ostilità nei confronti dell'influencer campana non sia derivata certamente da sentimento di invidia.

Come riporta il sito Blogtivvu, la Incorvaia si è ritrovata a parlare di Antonella con Nikita che le poco dopo la sua eliminazione le ha scritto una lettera nella quale ha speso per lei parole colme di affetto e gratitudine.

Micol, parlando appunto con Nikita, ha commentato:

"E’ una cosa che ripeto in confessionale da sempre: Antonella si è scelto un personaggio, un personaggio negativo e non facile."

"Quando tu scegli di dimostrare tutti i tuoi lati e vedi, hai il feed che la gente invece percepisce come un’altra cosa e non senti l’amore del pubblico e senti di non essere capita, allora lì ti dispiace e inizi a vederti male e chiederti perché non vieni capita" ha replicato la Pelizon.

Il discorso si è poi spostato sulle questione estetica e, a tal proposito, la sorella di Clizia ha detto:

"Fermati, io non ho mai pensato che lei fosse una persona sicura. Anzi io la trovo molto insicura. Sicurezza estetica? Amore per quanto riguarda questo io non devo assolutamente invidiare niente ad Antonella, ma sotto nessun punto di vista. Io mi sento una fig* atomica. Io mi sento una fig* atomica! E mi metto a invidiare Antonella? Perdonami… bellissima ragazza ma…"

Antonella nel mentre, ha messo degli eloquenti like su Twitter in cui si è evidenziato che la Incorvaia continua a parlare di lei come se ne fosse ossessionata.

no raga ma che cosa pessima voler insinuare che micol non si prenda con antonella perché è insicura del suo aspetto estetico ma poi quel “ah si?” quando lei dice di sentirsi bellissima così com’è booooo💀



pic.twitter.com/Bf20UlKcB2 — federic🐉 (@federic0x1) March 21, 2023

