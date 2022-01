Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro scrive una lettera a Manuel Bortuzzo: ''Si è allontanato per paura del distacco''

Gossip TV

Manila Nazzaro, avendo notato che Manuel Bortuzzo sta continuando il suo percorso al Grande Fratello Vip senza lei, scrive una lettera al gieffino.

Manila Nazzaro e Soleil Sorge hanno notato come Manuel Bortuzzo abbia deciso di staccarsi da loro, continuando il suo percorso al Grande Fratello Vip senza far più affidamento sull’iniziale rapporto di complicità che si era creato con l’ex Miss Italia e l’influencer. Manila, alla luce delle ultime Nomination di Manuel, è certa che lo sportivo abbia alzato un muro per difendere i propri sentimenti, dal momento che a breve lascerà la casa di Cinecittà. I fan, invece, non la pensano esattamente così.

Grande Fratello Vip, Manila scrive a Manuel Bortuzzo (VIDEO)

Al debutto della sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha individuato alcuni punti fermi, persone in grado di donargli il giusto supporto ma anche di spronarlo, uno tra tutti Aldo Montano. Oltre allo sportivo, anche Manila Nazzaro e Soleil Sorge che sono certe di aver rappresentato un giusto sostegno per Manuel, nonostante ormai da settimane il gieffino le evita come la peste. Il cambiamento di Bortuzzo ha rattristato non poco l’ex Miss Italia che, in un momento di sconforto, ha deciso di scrivere una lunga lettera a Manuel, consapevole che tra pochi giorni lo sportivo lascerà per sempre la casa di Cinecittà.

Nel frattempo, Manuel ha preso le distanze da Manila e Soleil, arrivando a fare per ben due volti di seguito il nome dell’italo-americana alle Nomination, facendo intendere di essere stanco di giochetti televisivi. Manuel, che andrà a convivere con Lulù Selassié dopo l’avventura al Gf Vip, non sembra troppo dispiaciuto per il distacco da Manila e Soleil, che invece si disperano alla ricerca di una valida motivazione. “Ho deciso di scrivere una lettera a Manu, te la voglio leggere prima di dargliela. Ho visto che ad un certo punto si era alzato un muro tra me e lui, visto che non c’è modo nel caos totale, gli scrivo”, ha ammesso Manila.

Secondo Sorge, lo sportivo avrebbe eretto un muro tra loro per tutelare i propri sentimenti in vista del suo abbandono. “Io ho capito che lui ha avuto questo atteggiamento un po’ per allontanarsi, e il muro che ha alzato con me è una sorta di difesa”, ha confermato Nazzaro. La spiegazione delle due gieffine sembra sinceramente ben lontano dal verosimile, tanto che anche su Twitter gli utenti si sono scatenati contro le due amiche, criticandole per aver completamente travisato la situazione.

