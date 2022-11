Grande Fratello Vip, Luciano Punzo e Alberto De Pisis: la situazione si fa bollente!

Gossip TV

Luciano Punzo e Alberto De Pisis sempre più uniti nella casa del Grande Fratello Vip. Per il pubblico sarebbero una coppia strepitosa.

Nella casa del Grande Fratello Vip si è creato un rapporto strettissimo tra Luciano Punzo e Alberto De Pisis. I due gieffini scherzano, ridono insieme e si lasciano andare anche a confessioni piccanti, al punto che il popolo di Twitter ormai tifa affinché si innamorino l’uno dell’altro.

Grande Fratello Vip, Luciano Punzo e Alberto De Pisis nuova coppia?

Alberto De Pisis potrebbe avere trovato la sua anima gemella nella casa del Grande Fratello Vip? Dopo essersi avvicinato ad Edoardo Donnamaria, il quale ha confidato di sentirsi fluido per poi invaghirsi perdutamente di Antonella Fiordelisi e non mollarla più, Alberto ha mostrato segni di cedimento non riuscendo a trovare il suo posto nella casa di Cinecittà. L’ingresso di Luciano Punzo ha rimescolato le carte in tavola, insieme a quello di Oriana Marzoli che ha portato un po’ di allegria in De Pisis, stimolato a tornare a spettegolare e viversi come avrebbe voluto il gioco nella casa del Gf Vip.

Nel frattempo, il popolo di Twitter non ha potuto non notare la grande alchimia che si è creata tra Luciano e Alberto, iniziando a tifare per loro come coppia. Complice un video che ritrae i due gieffini intenti a farsi un massaggio nella camera da letto, mentre Punzo ironizza in modo sessuale il gesto, i fan del programma credono che tra i due potrebbe nascere una relazione bellissima, tanto da condividere tutti i video come fossero già una coppia affermata.

Punzo non si è mai sbilanciato sul proprio orientamento sessuale, ma sappiamo che fino a poche ore dall’ingresso in gioco è stato legato a Manuela, conosciuta nel programma di Temptation Island dove lei partecipava come fidanzata e lui come tentatore. Quel che è certo è che Luciano, per quanto credibile o meno agli occhi degli spettatori, risulti molto simpatico e anche pieno di iniziativa come nella querelle con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Non ho certezze nella vita, a parte il massaggio serale degli #Albano#Gfvip pic.twitter.com/qPrwmWU2WP — unnomeancorainuso (@nomeancorainuso) November 17, 2022

