Grande Fratello Vip, Luca Onestini attacco contro gli autori: "Clip montate per far passare da vittima Nikita"

Il disappunto di Luca Onestini dopo la 41esima puntata del Gf Vip.

A poco meno di tre settimane della fine della settima edizione del Gf Vip, è chiaro ormai che la divisione tra Spartani e Persiani sia ormai del tutto sgretolata anche alla luce dei vari richiami che hanno avuto i gieffini. Ciò che è altrettanto chiaro è che la maggior parte del gruppo abbia ormai solo un "nemico" in comune, Nikita Pelizon, sempre in nomination e sempre al centro delle critiche di quasi tutti i suoi compagni d'avventura.

Gf Vip, Luca Onestini: "Quello mi lascia perplesso che qualcuno creda a Nikita"

La modella triestina viene spesso definita come la più furba e stratega, il cui intento primario sia quello di passare per vittima. Ad esserne convinto, in primis, Luca Onestini che sono ormai mesi che non tollera più i suoi comportamenti. Nel corso della puntata di ieri, è stata mostrata l'ennesima clip in cui il gruppo attua una forma (consapevolissima) di isolamento nei confronti della Pelizon e proprio in merito a questo, Luca si è sfogato anche contro gli autori:

"Non mi stupisce neanche perché le ho già viste tutte. Cioè ormai è la milionesima pagina. Quello che mi stupisce è il racconto. Quello mi lascia allibito. La clip montata, isolamento, le cose e le robe cercate di camuffare. I racconti strani. E quello mi lascia perplesso o che qualcuno ci creda. Quello mi lascia ancora più perplesso. Come ho detto l’altra volta, in quell’altra clip dove ha parlato con Ivana… quello mi lascia allibito."

Chiacchierando con Giaele De Donà, l'ex tronista ha proseguito:

"Allora non si vede niente e vedranno altre robe, raccontano quello che vogliono. È impossibile ed è un continuo. Non è più nemmeno da commentare. Adesso Nikita si è accanita con te e mi dispiace. Mi sembra fuori luogo. Come ha detto Oriana, basta, non c’è molto altro da dire. Qua è tutto un’incoerenza, tutto."

