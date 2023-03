Grande Fratello Vip, la reazione di Daniele Dal Moro alla lettera di Oriana Marzoli in cui confessa i suoi sentimenti

Gossip TV

L'influencer venezuelana, dopo la squalifica di Daniele Dal Moro al Gf Vip, ha scritto una romantica lettera all'ex tronista veronese: la reazione dell'ex gieffino.

L'improvvisa squalifica di Daniele Dal Moro ha colto di sorpresa tutti i gieffini e, soprattutto, Oriana Marzoli che si è ritrovata (come lei stessa ha dichiarato) in pochi instanti senza il suo amico speciale, scomparso dalla Casa in seguito ad un provvedimento immediato che gli ha impedito anche di avvertire e salutare tutti i suoi compagni d'avventura.

Gf Vip, la reazione di Daniele Dal Moro alla lettera di Oriana

L'influencer venezuelana ha chiesto di potergli parlare senza successo e si è poi ritrovata a piangere e a scrivergli una lettera in cui ha confessato i suoi sentimenti.

Daniele, tornato sui social poco dopo la sua uscita di scena, ha parlato del provvedimento del Grande Fratello, mostrando le sue lecite perplessità sulle regole del reality. Dal Moro ha anche ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto e ha iniziato a seguire alcuni ex gieffini su Instagram. Le mosse social dell'ex tronista hanno subito alimentato il gossip perché, Daniele, non aveva fatto alcun cenno o parlato in alcun modo di Oriana.

Nella tarda mattinata di oggi, però, Dal Moro ha condiviso sul suo profilo la lettera della Marzoli, accompagnato dalla didascalia "Hola Bebè". Un gesto che conferma la volontà del bel veronese di proseguire la storia con Oriana fuori dagli studi di Cinecittà.

"Mentre ti scrivo questa lettera sto piangendo. - ha scritto Oriana - La mia reazione credo sia normale. Mi dispiace da morire come abbiamo passato le ultime ore. Mi sarebbe piaciuto salutarti, ma soprattutto che non te ne andassi. Spero che tu sappia quanto ci tengo e l’affetto che ho per te. L’interesse nei tuoi confronti è sincero. Aspettami fuori e portami nel bosco bellissimo che mi avevi detto. Spero che tu abbia voglia di conoscermi anche fuori e ti prometto di essere più tranquilla. Anche se non te lo dico mai, mi piace come sei. Sei bellissimo biondino mio dagli occhi verdi. Ci vediamo tra due settimane."

