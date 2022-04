Grande Fratello Vip, la provocazione di Soleil: smette di seguire sui social alcuni ex gieffini e lo annuncia con un Tweet

Gossip TV

L'influncer-italo americana Soleil Sorge, con un cinguettio su Twitter ha annuncia le "pulizie di primavera", togliendo il segui su Instagram ad alcuni i suoi ex compagni d'avventura al Grande Fratello Vip e non solo.

Grande Fratello Vip, la provocazione di Soleil Sorge: smette di seguire sui social alcuni ex gieffini e lo annuncia con tweet

A essere defollowati dalla Sorge, le sorelle Jessica e Clarissa Selassié, Ainett Stephens, la Regina di Roma e il suo ormai ex amico artistico, Alex Belli. L'ex gieffina lo ha annunciato con un Tweet che ha fatto storcere il naso a molti, in quanto hanno probabilmente il gesto si Soleil è collegato ad una reunion lavorativa di Belli, uno shooting a casa di Alex e Delia Deuran con protagoniste le sorelle Selassié.

Ecco il tweet dell'ex gieffina attuale giurata de La Pupa e il Secchione Show.

Friendly reminder: è il momento di fare le pulizie Primaverili. Out with the old in with the new. Tenete solo cose superbe e ciò che vi illumina l’animo✨💋 Xoxo

Per quanto riguarda Alex Belli, la Sorge aveva già dichiarato di non aver alcun contatto con lui, nemmeno sporadico. Come detto, la decisione della Sorge è arrivata il giorno in cui le tre sorelle Selassié sono state protagoniste di uno shooting nella Factory di Belli. E per molti, questo evento a fatto storcere il naso all'ex gieffina. Al momento Lulù non è stata ancora defollowata.

