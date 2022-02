Grande Fratello Vip, la madre di Sophie Codegoni elogia Soleil Sorge: ''Dà tanto a mia figlia''

Gossip TV

Veronica Pasciuti, madre di Sophie Codegoni, parla del percorso della figlia al Grande Fratello Vip.

Valeria Pasciuti, madre di Sophie Codegoni, è finita al centro delle bufera mediatica per aver attaccato molto duramente Jessica Selassié durante una puntata del Grande Fratello Vip. La donna ha deciso di spiegare finalmente il motivo del suo attacco, per poi ammettere di avere ancora remore sulla principessa etiope, e di tifare per la ritrovata amicizia tra Sophie e Soleil Sorge.

Grande Fratello Vip, la madre di Sophie ancora contro Jessica

Jessica Selassié si è trovata coinvolta nel triangolo tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, avendo ammesso all’amica di essere molto interessata al bel deejay, per poi cercare di prendere le distanze e trovarsi sempre tirato in ballo dalla coppia. Mentre Basciano è stato rimproverato da Alfonso Signorini, Jessica ha trovato la sua dimensione e si è presa una cotta stratosferica per Barù, il quale tuttavia non sembra ricambiare i sentimenti della gieffina. Nel frattempo, la madre di Sophie continua ad essere molto criticata per le parole durissime che ha rivolto a Jessica, accusandola di fare il doppio gioco con la figlia, e ha deciso di spiegare la sua versione dei fatti al settimanale Mio.

“Mi ha lasciato spiazzata il suo comportamento con Sophie.Le mie parole sono state interpretate male dal pubblico. Resto della mia opinione, ma forse il poco tempo che si ha a disposizione per dire le cose non mi ha aiutato. Riguardandomi mi rendo conto di averlo detto in modo forte, ho sbagliato i modi. Dicono che è una ragazza, ma io la considero una donna, io a 27 anni avevo già una figlia. Non è una ragazzina, è intelligente. Fa passare un messaggio sbagliato. Se Sophie litiga con Alessandro lei dovrebbe consolare lei e non lui. E anche se vedi Alessandro giù di morale e ti rendi conto che Sophie non se n’è accorta allora la vai a chiamare, non vai tu in piscina con lui. Se è amica di Sophie, l’interesse per Alessandro deve scemare, anche se so che è difficile. Avremo modo quando uscirà dalla casa per chiarire, Jessica è una ragazza intelligente”, ha messo Veronica Pasciuti.

Parlando dei rapporti che Sophie ha creato al Grande Fratello Vip, Veronica ha voluto parlare molto bene di Soleil Sorge, dichiarando: “Alessandro mi piace molto, certo ha un carattere particolare e ogni tanto fa delle battute infelici, ma sa chiedere scusa. Sicuramente fuori andranno avanti, ma è lì che dovranno conoscersi. Ho fiducia in questa coppia. L’amicizia con Sole? L’ho rivalutata tanto, lei dà tanto a mia figlia”. Cosa ne pensate?

