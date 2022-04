Grande Fratello Vip, la confessione di Pierpaolo Pretelli sulla mamma di Giulia Salemi: "Sono molto curioso"

Gossip TV

L'ex gieffino Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio sulla possibile partecipazione di Fariba alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Stando alle ultime indiscrezioni anche Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, potrebbe varcare la famosa porta rossa insieme a Gaia Zorzi. Indiscrezione commentata anche dall'ex amatissimo e seguitissimo gieffino Pierpaolo Pretelli.

Fariba pronta a entrare al Gf Vip, parla Pierpaolo Pretelli

Momento d'oro per Pierpaolo Pretelli sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, infatti, per il fidanzato di Giulia Salemi sono arrivate tante proposte lavorative: ha partecipato a Tale e Quale Show e attualmente sta conducendo un programma radiofonico su R101 in onda ogni venerdì dalle 11.00 alle 12.00.

Intervistato da Superguidatv, in occasione della premiere di Animali Fantastici-I segreti di Silente, Pierpaolo ha fatto un bilancio del suo percorso artistico e parlato della sua bellissima storia d'amore con Giulia Salemi. Non solo. Il bel modello ha rotto il silenzio sulla possibile partecipazione di Fariba Tehrani alla nuova edizione del Gf Vip, il reality show di Alfonso Signorini:

Il matrimonio con Giulia? Vediamo, piano piano. Tutto può accadere. [...] Per quanto riguarda Fariba al Gf Vip...ormai ci siamo andati tutti e se ci va anche Fariba non cambia nulla. Siamo tutti domiciliati a Cinecittà. Se dovesse partecipare avrà il sostegno e il supporto dell’intera famiglia. Sono molto curioso.

Ad annunciare una possibile partecipazione di Fariba al Grande Fratello Vip, come riporta Superguidatv, era stata proprio la Salemi. Stando alle parole della bella influencer, infatti, la mamma potrebbe varcare la famosa porta rossa di Cinecittà insieme a Gaia Zorzi, la sorella dell'amatissimo Tommaso:

Possiamo dirlo dai? Non è che porta sfortuna dirlo? Tu potresti partecipare il prossimo anno. Dai concorrente unico Gaia Zorzi e Fariba Tehrani. Mia mamma ragazzi è convinta di farlo il prossimo anno. Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia mamma, allora lo farà anche lei.

