Grande Fratello Vip, Kabir Bedi costretto a dormire in salone da solo, l'indignazione del web

L'attore pakistano sembra godere di un trattamento diverso rispetto a quello adottato dai gieffini nei confronti di Katia Ricciarelli.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, sempre esserci una disparità di trattamento nei confronti di Kabir Bedi. Nelle ultime ore, nel web si è scatenata una polemica per il comportamento di alcuni gieffini nel confronti del noto attore pakistano.

Questa notte, Kabir ha lasciato il suo letto ed è andato a domire in salotto perché il suo russare infastidiva i compagni di stanza. Le immagini di Bedi rannicchiato sul divano hanno indignato molti telespettatori. Il motivo è legato al confronto con Katia Ricciarelli che ha una stanza privata come è accaduto per Patrizia De Blank l'anno scorso. "Stanotte ha dormito fuori perché ha russato e Manila le ha detto domani me la paghi. E lui ha non voglio disturbare vado a dormire sul cubo" ha rivelato Carmen a Giucas Casella, sottolineando la sua grande educazione.

Stamattina, Kabir si è scusato con tutti i gieffini per il suo russare ma ha anche aggiunto che dormire in salone è stato "abbastanza triste". Il comportamento di Manila, in particolare, è stato particolarmente criticato perché è stata l'ex Miss Italia a spingerlo a lasciare la camera nonostante lei abbia sempre mille attenzioni per Katia Ricciarelli in merito anche all'età della soprano.

"Anche Giucas e Kabir come Katia hanno una certa età, perché non una camera da soli anche per loro? Anche se Giucas è stato fortunato a finire nella camera arancione e anche se russa non l’hanno mai cacciato da lì. Se dovesse andare via Manu spero gli diano la sua camera." Si legge sul web. E ancora: "Sono senza parole. Da un lato abbiamo Katia ,bella e comoda, nella sua stanza privata e dall’altra Kabir che deve dormire sul divano in salotto, ogni sera. Differenza di trattamento a limite del ridicolo."

In questa edizione in particolare, i telespettatori e i media fanno notare come ci sia costantemente un occhio di riguardo nei confronti della Ricciarelli e anche in questo caso, si è parlato di due pesi e due misure, questa volta adottato però dai concorrenti stessi.

