Gossip TV

Chi vincerà tra Nikita Pelizon, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Oriana Marzoli, Alberto De Pisis ed Edoardo Tavassi? Ecco le quote aggiornate secondo i bookmakers sul vincitore della settima edizione del Gf Vip.

La settima edizione del Grande Fratello Vip si concluderà lunedì 3 aprile prossimo.

Grande Fratello Vip, il favorito per la vittoria secondo i bookmakers: ecco le quote aggiornate

Chi vincerà tra Nikita Pelizon, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Oriana Marzoli, Alberto De Pisis ed Edoardo Tavassi? Ecco le quote aggiornate secondo i bookmakers sul vincitore della settima edizione del Gf Vip.

Su Planet Wind, Oriana Marzoli è al primo posto insieme ad Edoardo Tavassi quotati a 1.87. Al terzo posto, Nikita Pelizon. Situazione invariata per le quote Snai con Oriana e Tavassi a 1.85 e la Pelizon a 3.00. Su Goldbet troviamo ancora Oriana a 1.80 mentre Tavassi è al secondo posto con una leggera differenza (l'ex naufrago è quotato a 1.90) Terzo posto ancora Nikita. Su Better stessa medesima classifica in cui risulta un leggero vantaggio per la Marzoli.

Alberto De Pisis e Milena Miconi sono i concorrenti meno quotati e quindi, secondo gli scommettitori, i meno probabili a vincere l'edizione.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.