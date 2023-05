Grande Fratello Vip, Giulia Salemi chiede un selfie a Megan Fox...ma senza successo!

Gossip TV

Giulia Salemi, influencer del GFVip, ha chiesto un selfie a Megan Fox, ma sembra che le cose non siano andate come sperava. Ecco cosa è successo!

Giulia Salemi è una delle influencer del momento: dopo aver curato la parte social di questa edizione del Grande Fratello Vip, raccontando in diretta, durante la puntata, le opinioni del pubblico sui personaggi e gli avvenimenti della casa, l'anno prossimo potrebbe prendere il posto di Sonia Bruganelli come opinionista del reality.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi snobbata da Megan Fox

Di recente, l'influencer è stata negli Usa e ha condiviso con i suoi followers un momento alquanto imbarazzante che si è trovata a vivere: a quanto pare, avrebbe chiesto un selfie all'attrice Megan Fox, protagonista di Jennifer's Body e dei primi due film della saga di Transformers, ma, senza successo!

A svelare il retroscena è stata la stessa Salemi, che ha risposto a un tweet di Andrea Dianetta, il conduttore di L'Isola Party: Dianetti ha svelato di aver incontrato in un museo a Parigi Emma Watson e che l'attrice era stata super gentile e disponibile e aveva chiesto di non rivelare in quale museo si trovasse. L'atteggiamento gentile dell'attrice è stato commentato positivamente da Salemi, la quale, invece, ha raccontato in un commento la pessima esperienza con Megan Fox:

"Io ho incontrato a Miami Megan Fox qua, in aereoporto. Ai controlli le ho chiesto un selfie e ha detto no, secca. L'esatto opposto."

