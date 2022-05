Grande Fratello Vip, Gaia Zorzi affonda Manuel Bortuzzo: ''Se Lulù avesse vinto…''

Gossip TV

Dopo a polemica per la rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, Gaia Zorzi affonda il concorrente del Grande Fratello Vip.

Continua la polemica per la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Dopo l’intervista dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip a Verissimo e l’ironia al Maurizio Costanzo Show, Manuel finisce nel mirino di Gaia Zorzi.

Grande Fratello Vip Gaia Zorzi asfalta Manuel Bortuzzo

Nella casa del Grande Fratello Vip, sin dai primi giorni di permanenza, Lulù Selassié ha mostrato di essersi presa una bella sbandata per Manuel Bortuzzo che, invece, ci ha messo molto più tempo a capire di provare amore per la principessa etiope. Questa storia d’amore romantica ma piena di ostacoli ha entusiasmato il pubblico del reality show di Canale5, che ha seguito con passione la coppia anche una volta lontana dai riflettori. Manuel e Lulù hanno parlato di convivenza, figli e un matrimonio nel loro futuro, per poi lasciarsi poche settimane dopo. Cosa sia accaduto realmente tra loro non è ancora chiaro, ma Gaia Zorzi sembra aver deciso da che lato stare.

“Ma Manuel ha tolto tutte le foto con Lulù da Instagram! Chissà se ora toglie pure il tatuaggio… La verità è che se Lulù avesse vinto il Grande Fratello Vip starebbero ancora insieme”.

L’attacco socia di Gaia, che conserva la sua fantastica ironia, non è passato inosservato soprattutto dopo lo scivolone nei confronti di Lulù a Maurizio Costanzo Show. Mentre la principessa, infatti, si mostra provata dalla fine della love story con Manuel e dà la colpa alla famiglia del sportivo, senza tuttavia scendere nei dettagli, Bortuzzo ha parlato più diffusamente della decisione di troncare il rapporto. Per questo motivo i fan sono profondamente divisi tra chi crede che l'ex gieffino stia traendo beneficio dalla situazione, complice anche l'uscita del film sulla sua vicenda personale che così ha avuto ancora maggior clamore, e chi invece dà tutta la colpa a Lulù accusandola di essere inadatta per una persona matura come Bortuzzo. Certamente una questione da golden busta shock che avrebbe richiesto un giretto in ascensore...

