Grande Fratello Vip, Delia Duran: "Io e Alex Belli siamo limpidi come l'acqua"

Delia Duran torna a parlare della sua storia d'amore con Alex Belli, tanto criticata al Grande Fratello Vip, e svela un interessante retroscena.

A distanza di alcuni mesi dalla loro partecipazione al Grande Fratello Vip, Delia Duran e Alex Belli sembrano aver ritrovato la sintonia e complicità di un tempo. Intervistata dal settimanale Chi, la bella showgirl venezuelana ha parlato dell'amore libero e svelato che dovranno affrontare il percorso della fecondazione assistita per realizzare il loro sogno.

La rivelazione di Delia Duran

Dopo aver messo a dura prova la loro storia d'amore, Alex e Delia sono più forti e innamorati di prima. Intervistati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, la showgirl venezuelana della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato di aver trascorso una lunga vacanza nella Repubblica Dominicana:

Il patto tra noi è “amore libero”, non credo che ci sia bisogno di spiegazioni. Noi siamo limpidi come l’acqua. A qualcuno da fastidio? Fatti suoi. Non è solo una questione di sesso, ma anche di parlare, di coinvolgerci nei nostri sogni di vita e, perché no, nei sogni erotici.

I due ex protagonisti del Gf Vip hanno continuato parlando di figli e svelando che dovranno affrontare il percorso della fecondazione assistita per realizzare il loro sogno di diventare genitori. "Dobbiamo affrontare il percorso legato alla fecondazione assistita e non è facile. Se è femmina la chiamiamo Pantera e se è maschio Alex junior perché la mia dinastia, da egoriferito fino alla fine, deve continuare" ha confessato Alex.

Dopo aver svelato il suo grande sogno di diventare padre, Belli è tornato a parlare della sua lunga e discussa esperienza nella famosa Casa di Cinecittà. Immancabile il riferimento a Soleil Sorge e alla loro chimica artistica nata al Gf Vip:

Non rinnego nulla di quello che ho fatto. Lei è la mia anima artistica, la gemella di divertimento, abbiamo danzato nella realtà del reality. Io, lei e Davide siamo stati fortunati a trovarci. Rifarei tutto. La chimica con lei c’è stata e ringrazio di averla trovata. Resta un’amicizia e rifarei tutto perché era tutto vero… Ma si è spenta la connessione. Oggi nella mia vita c’è solo Delia.

