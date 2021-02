Grande Fratello Vip, Dayane Mello: "Per me Andrea Zelletta non esiste più"

Gossip TV

Dayane manifesta a Pierpaolo la sua delusione nei confronti di Andrea.

Stasera, lunedì 15 febbraio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, nella Casa si sono create delle spaccature evidenti che hanno portato ad accesi scontri e discussioni tra tutti i concorrenti del programma.

Dayane Mello critica Andrea Zelletta al Gf Vip

Subito dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip, nella Casa si sono scatenate diverse discussioni, tra queste quella tra Stefania Orlando e Dayane Mello, che ha accusato la conduttrice romana di essere la causa dell’elimininazione di Maria Teresa Ruta. Non solo. Dopo aver litigato con Stefania, la modella brasiliana ha criticato anche Andrea Zelletta.

Parlando con Pierpaolo Pretelli, la Mello ha infatti manifestato tutta la sua delusione nei confronti di Zelletta, reo di aver aggravato la situazione tra lei e la Orlando: "Si è alzato per chiamare Stefania e mettere più fuoco nella situazione. Per me non esiste più, ho litigato anche con Rosalinda per questo. Le ho fatto una confidenza e lei invece mi ha attaccata perchè ci tiene ad Andrea".

Dayane ha poi continuato il suo sfogo criticando duramente il comportamento ambiguo di Andrea, Stefania e Tommaso: "Non hanno il coraggio di dire quello che pensano". Come reagirà Zelletta? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf Vip in onda stasera, lunedì 15 febbraio, su Canale 5.

