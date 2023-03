Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro deluso da Oriana Marzoli: "Con te non ci parlo più fino alla fine del programma"

Gossip TV

Nuovo scontro al Grande Fratello Vip tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

Non c'è pace per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che, a poche ore dalla nuova puntata, si sono resi protagonisti di una nuova discussione nella Casa del Grande Fratello Vip. Il motivo? L'ex tronista di Uomini e Donne non ha per niente apprezzato il confronto avvenuto tra l'influencer venezuelana e la sua ex Martina Nasoni.

Daniele Dal Moro contro Oriana Marzoli al Gf Vip

Stasera, giovedì 2 marzo 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà Daniele Dal Moro si è nuovamente allontanato da Oriana Marzoli. Il motivo? La conversazione avvenuta tra quest'ultima e Martina Nasoni che ha provocato la dura reazione del concorrente veneto:

Stavi parlando di me con Martina? Tu con me non ci parli più, fine. Io non ho niente da nascondere, ma tu con me non ci parli più. Te lo dico tassativo, non sto qua neanche a spiegarti perché non ho voglia di discutere. Io con te ci parlerò una volta finito il programma, qua dentro con me non ci parli più basta. Non voglio discutere...

Dispiaciuta, la Marzoli ha cercato di scusarsi per il suo avvicinamento alla Nasoni, ma Dal Moro non ha voluto sentire ragioni:

Non ci sono spiegazioni capisci?! Non me ne frega niente, non ho voglia di discutere...io e te ci parleremo una volta usciti dal programma se ti va, qua dentro no. Ci dovevi arrivare da sola, se decido di non parlargli lo puoi fare anche te. Non parliamo che è meglio perché io di stare con una persona immatura non ne ho voglia. Io e te siamo incompatibili su mille punti di vista, non ho più la voglia di discutere. Lei mi ha conosciuto quattro anni fa e in quattro anni sono cambiato, che consigli ti può dare su di me? Io non voglio darle modo di parlare di me e lo fai tu?

