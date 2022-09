Grande Fratello Vip, Daniele Bossari racconta del suo tumore a Verissimo: ''Prima reazione devastante''

Gossip TV

Daniele Bossari e Filippa Lagerback, ospiti dello studio di Verissimo su Canale 5, raccontano il dramma dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Pochi giorni fa, Daniele Bossari ha comunicato tramite Instagram di aver sconfitto, dopo una dura lotta, il cancro alla gola. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha commosso il web e, ospite nello studio di Verissimo insieme alla moglie Filippa Lagerback, ha raccontato il suo percorso difficile che, tuttavia, ha fortunatamente avuto un esito positivo.

Daniele Bossari, intervista toccante a Verissimo (VIDEO)

Vincitore del Grande Fratello Vip e volto molto amato del piccolo schermo, Daniele Bossari è sparito per un lungo periodo dalla televisione e ora sappiamo perché. Il presentatore ha annunciato di aver avuto il cancro alla gola, combattuto con forza e vigore anche quando la situazione sembrava aver assunto toni sempre più drammatici, lasciando attoniti i suoi fan su Instagram, dove sono piovuti commenti di incoraggiamento per lui e la sua famiglia. E proprio Filippa Lagerback, la moglie di Bossari, è stata la complice più preziosa per questa guarigione, avvenuta dopo una lunga cura che ha segnato profondamente l’ex gieffino.

“Ho avuto un tumore alla gola, precisamente alla base della lingua ed è stato come hai detto un fulmine a cielo sereno. Fino al 10 marzo di quest’anno stavo benissimo, senza alcun disturbo o segnale evidente di questa malattia. Poi mi sono svegliato questo 10 marzo con un gonfiore alla gola, un linfonodo e sono andato subito dal mio medico, il quale ha prescritto una cura di un antibiotico per un paio di settimane, ma non passava. A quel punto ho fatti accertamenti, una biopsia, un esame istologico che ha dato un esito che fa tremare le gambe. Quando ricevi questo esito ti si annebbia la vista e ti senti mancare, voglio dire si tratta di una cosa grave. Però una cosa che voglio dire è che oggi la medicina, la scienza offre una cura, una guarigione e io subito mi sono affidato ai medici, anzi ringrazio subito i medici dell’ospedale San Raffaele di Milano, perché da subito mi sono sentito in ottime mani”.

Questo il racconto che Bossari ha fatto nello studio di Verissimo a Silvia Toffanin, che ha lanciato con successo la nuova stagione del suo talk show su Canale 5. Dopo la prima reazione devastante, Daniele ha seguito la cura, ma ammette che nulla sarebbe stato possibile senza il totale e incondizionato appoggio di sua moglie, che non lo ha lasciato mai solo. Filippa ha ammesso che è normale prendersi cura di chi si ama in questa situazione, trovando assurdo il contrario, mentre Bossari ha voluto rimarcare i propri ringraziamenti:

“Lei è stata indispensabile, mi è stata vicina e credo non sia scontato. Sono stato fortunatissimo e ora me la porto sempre dietro. Ora è con me. Non l’ho vista fragile, l’ho vista fortissima dal primo momento, mi ha detto “non ti preoccupare, affrontiamo questa cosa insieme”, mi ha portato alla guarigione. Andavo a fare con lei delle passeggiate nei boschi per assorbire un po’ di energia dalla natura. Una volta nel corso di una di queste passeggiate mi sono sentito molto male, sentivo la vita che si stava spegnendo e lei mi ha letteralmente rianimato, sono devoto a lei”.

