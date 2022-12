Grande Fratello Vip, chi uscirà questa sera? I nostri pronostici

Gossip TV

Nella ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip, sfida al televoto tra Attilio Romita e Charlie Gnocchi. Ecco i nostri pronostici sul prossimo eliminato.

Stasera, in diretta su Canale 5, ci aspetta la ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip. Nella puntata di questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. In sfida al televoto, due Vipponi: Attilio Romita e Charlie Gnocchi.

Secondo quanto emerge dai sondaggi, a rischio eliminazione, sarebbe lo speaker romagnolo, Charlie Gnocchi, il concorrente meno votato al televoto.

Gf Vip: I pronostici della redazione di Comingsoon.it

Altra puntata, altra corsa, nuovo televoto per i fan del Grande Fratello Vip e per i concorrenti della casa più spiata d’Italia. Questa sera scopriremo chi tra Charlie Gnocchi e Attilio Romita sarà l’eliminato, e i sondaggi parlano chiaro. Se è vero che il volto del Tg 1 ci è andato spesso giù pesante con commenti poco gentili e forti prese di posizione, vero è che Attilio è stato anche molto amato per la critiche forti e mai velate nei confronti di alcuni meccanismi del reality show di Canale 5, osannato su Twitter come implacabile voce della verità. Gnocchi, a differenza del collega, è il concorrente più odiato del momento, soprattutto dopo lo scontro - anche fisico - con Daniele Dal Moro dopo l’ultima puntata del Gf Vip. Sui social il pubblico è in protesta, Charlie ha commesso qualche scivolone di troppo a livello fisico e verbale, e nessuno sembra trovare divertenti le sue battute poco eleganti e misogine. Insomma, Gnocchi è decisamente il candidato più papabile per l’eliminazione di questa sera. (Irene)

Una breve attesa per i fan del Gf Vip: dopo l’eccezionale puntata di sabato, questa sera lunedì 12 dicembre potranno scoprire chi verrà eliminato tra Attilio e Charlie: una lotta tra vecchietti, insomma. A decidere, come sempre, sarà il pubblico, e per questa eliminazione puntiamo tutto su Gnocchi. Dopotutto, perché rinunciare al possibile sviluppo delle effusioni tra l’ex volto del TG1 e Sarah Altobello? Dopo la reazione disgustata della moglie del giornalista, Mimma Fusco, il pubblico è ancora più curioso di sapere se ci saranno nuovi sviluppi. Al contrario, gli scivoloni di Charlie Gnocchi sono stati fin troppi, il pubblico lo ha eletto il concorrente più odiato e questa sera potrebbe essere l’occasione giusta per eliminarlo dalla casa più spiata d’Italia. (Maria)

Di questo Gf Vip abbiamo poche certezze ma, possiamo dirvelo, una ormai c'è. Da quando è iniziata la settima edizione, le preferenze dei telespettatori votanti hanno reso Charlie Gnocchi indiscusso da sempre come il gieffino con meno consensi. Una considerazione non ovvia per il pubblico mutevole di un reality che consacra lo speaker romagnolo su un andamento costante piuttosto disastroso. Sembra più che ovvio quindi che a dire addio alla Casa sarà proprio lui, come se il pubblico in realtà non aspettasse altro che questo momento. Anche perché gli autori sono stati piuttosto clementi con Gnocchi in merito ad alcune sue esternazioni e comportamenti di dubbio gusto. A fare giustizia sarà quindi la sacra platea che salverà Attilio nella speranza anche di assistere ad una faida trash in stile Belli-Duran-Sorge con Attilio, Sarah e Mimma (compagna del giornalista) protagonisti. La Fusco, nonostante il suo uso al vetriolo dei social in cui sferra colpi degni di nota, ha promesso che non varcherà alcuna porta per non alimentare drammi televisivi. La speranza è quella che possa ripensarci e irrompere nella Casa come solo una donna innamorata e ferita può fare concludendo l'incursione con meritate ovazioni (Anita).

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.