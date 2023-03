Grande Fratello Vip, chi sarà l'eliminato di questa sera? I nostri pronostici

Gossip TV

Oggi, lunedì 27 marzo 2023, andrà in onda il quarantaquattresimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Al televoto si sfidano Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Chi sarà l'eliminato? Ecco i nostri pronostici.

Gf Vip: I pronostici della redazione di Comingsoon.it

E' iniziato il conto alla rovescia! Stasera, lunedì 27 marzo 2023, andrà in onda la semifinale della settima edizione del Grande Fratello Vip.Tutti i concorrenti della Casa sono al televoto, ad eccezione delle tre già annunciate finaliste. Televoto che anche questa volta servirà a stabilire un finalista e un eliminato. Chi, tra Milena Miconi, Andrea Maestrelli, Alberto De Pisis, Edoardo Tavassi, Luca Onestini e Nikita Pelizon volerà in finale? E chi invece sarà costretto a lasciare definitivamente il gioco? Tra tutti, Nikita ed Edoardo sembrano i favoriti alla vittoria. Entrato in corsa nel reality show condotto da Alfonso Signorini, Tavassi è subito diventato un leader della Casa e conquistato il pubblico con la sua ironia e simpatia. Il romano, quindi, sembra avere tutte le carte in regola per poter battere al televoto la modella e raggiungere la sua amata Micol Incorvaia in finale. Stando ai sondaggi, invece, Andrea e Milena sono i concorrenti più a rischio. Visti i risultati inaspettati delle precedenti votazioni, però, tutto potrebbe cambiare nel corso della diretta. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf vip che andrà in onda stasera, lunedì 27 marzo 2023, in prima serata su Canale 5! (Eleonora)

Manca solo una settimana alla finale di questa edizione del Grande Fratello Vip e il televoto di questa sera rivelerà chi sarà il prossimo vippone a lasciare la casa più spiata d'Italia. In nomination ci sono tutti gli inquilini della casa, eccetto i finalisti già annunciati, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. E se Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi possono star tranquilli e giocarsela tra loro su chi accederà già questa sera in finale, non possono dire lo stesso gli altri vipponi. In particolare, i due vip più a rischio sono Andrea Maestrelli e Milena Miconi, dato che nei sondaggi risultano i meno favoriti per il pubblico. Molto meglio Luca Onestini e Alberto De Pisis, che potrebbero sopravvivere alla nomination di questa sera. Tra Miconi e Maestrelli forse il più papabile è proprio quest'ultimo, perciò, potrebbe essere lui ad abbandonare il GF Vip questa sera. Per scoprirlo, appuntamento su Canale 5. (Maria)

Appuntamento numero 44 con l'edizione del reality show di Mediaset più lunga di sempre. La settima edizione del Gf Vip si concluderà tra sette giorni di quello che è stato un lunghissimo viaggio che nel grande loft di Cinecittà quest'anno ha ospitato ben 35 vipponi. Stasera verrà decretato il quarto finalista dopo Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia e ci sarà inoltre una nuova eliminazione. Proprio in occasione dell'appuntamento di questa sera Nikita si appresta a diventare, con molta probabilità, la quarta concorrente pronta a conquistare lo scettro del vincitore. La Pelizon se la vedrà con Tavassi e la sfida almeno per ora sembra premiare la modella triestina. Quanto all'eliminato, l'esito sembra chiaro da diverse settimane: sarà quasi sicuramente Andrea Maestrelli a lasciare la Casa. I sondaggi infatti parlano chiaro da diverse settimane e il giovane e bel toscano non gode di molte simpatie da parte del pubblico del reality e già lo aveva condannato all'addio se non fosse stato per il biglietto di ritorno. Un'eliminazione forse anche troppo scontata ma senz'altro giusta considerando i rivali al televoto. (Anita)

