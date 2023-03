Grande Fratello Vip, chi sarà l'eliminato di questa sera? I nostri pronostici

Gossip TV

Stasera, in diretta su Canale 5, ci aspetta la quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip. Nella puntata di questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. Al televoto si sfidano Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon. Chi sarà l'eliminato? Ecco i nostri pronostici.

Gf Vip: I pronostici della redazione di Comingsoon.it

L’attesa è finalmente finita! Stasera, lunedì 20 marzo 2023, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Quattro le concorrenti al televoto: Antonella Firdelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon. Televoto che questa volta servirà a stabilire una finalista e una eliminata. Chi volerà in finale insieme a Oriana Marzoli e Micol Incorvaia? E chi invece sarà costretta a lasciare definitivamente il gioco? Tra tutte, Nikita e Antonella, protagoniste indiscusse di questa edizione, sembrano le favorite alla vittoria. Sull’identità della sfortunata invece ci sono pochi dubbi! Stando ai sondaggi sarà proprio Milena, l’ex showgirl del Bagaglino, a dover abbandonare la famosa Casa di Cinecittà. Per quanto riguarda il destino di Giaele, stasera potrebbe esserci un vero e proprio colpo di scena! La giovane rischia di incassare tanti consensi da parte dei fan degli “Spartani”. La coalizzazione dei vari fandom, infatti, potrebbe capovolgere la situazione e catapultarla in finale contro ogni pronostico. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del Gfvip che andrà in onda stasera, lunedì 20 marzo 2023, in prima serata su Canale 5! (Eleonora)

Torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, in onda questa sera su Canale 5, e torna il consueto sondaggio su chi lascerà la casa più spiata d'Italia. La finale del programma condotto da Alfonso Signorini è sempre più vicina, dato che il 3 aprile scopriremo chi vincerà questa chiacchierata edizione del GF Vip. Questa sera saranno rivelati sia il nuovo finalista, dopo Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, e anche il nuovo eliminato. Chi, tra Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Milena Miconi e Nikita Pelizon, dovrà salutare i compagni e abbandonare il reality? Se Nikita Pelizon e Giaele De Donà possono stare tranquille, dato che risultano sempre le favorite per il pubblico, a giocarsela, questa volta, saranno Fiordelisi e Miconi. E ad avere la peggio, questa sera, sarà sicuramente la Miconi. (Maria)

Questa sera, nel nuovo apputamento con il reality, il televoto stabilirà il terzo finalista e una nuova eliminazione. Dai sondaggi, a contendersi un posto in finale, ci sono Giaele e Nikita. E proprio per la De Donà ci potrebbe essere una bella sorpresa. Il pubblico ormai è schierato maggiormente contro al Fiordelisi e Giaele sarebbe la terza "spartana" ad arrivare in finale dopo Oriana e Micol. Una presa di posizione, quella dei telespettatori del Gf Vip in parte incomprensibile, considerando che Antonella, oltre ad essere stata la protagonista di grande parte delle dinamiche di quest'anno, si direbbe senz'altro, nel quadro generale, certamente nella media di questa edizione. Spieghiamoci meglio. Anche Oriana Marzoli è stata spesso offensiva, anche Tavassi è interessato a vincere e potremmo continuare. Il pubblico però tiene d'occhio solo le questioni della Fiordelisi condannandola ormai a prescindere e senza attenenuanti alcune. E, ovviamente, proprio Antonella è a rischio di eliminazione questa sera insieme a Milena Miconi. Anche se è probabile che uscirà quest'ultima, si potrebbe anche dire che, chi sostiene la Fiordelsi, possa augurarsi sinceramente la sua uscita di scena dopo aver dato tanto e dopo aver ricevuto poco. (Anita).

