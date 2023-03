Grande Fratello Vip, chi sarà l'eliminato di questa sera? I nostri pronostici

Gossip TV

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il quarantesimo appuntamento con il Gf Vip. Al televoto, Alberto Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Giaele De Donà, Luca Onestini, Milena Miconi e Nikita Pelizon: chi sarà l'eliminato? I nostri pronostici

Stasera, in diretta su Canale 5, ci aspetta la quarantesima puntata del Grande Fratello Vip. Nella puntata di questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. In sfida al televoto: Alberto Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Giaele De Donà, Luca Onestini, Milena Miconi e Nikita Pelizon​. Chi uscirà? Ecco i nostri pronostici.

Gf Vip: I pronostici della redazione di Comingsoon.it

Dopo la proclamazione della prima finalista, nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip scopriremo il nome del nuovo eliminato dal gioco. Sette i concorrenti che si sfideranno al televoto: Nikita, Antonella, Luca, Alberto, Milena, Giaele e Davide. Se Nikita resta la preferita del pubblico, per Davide si prospetta dunque un televoto molto rischioso in cui sembra, almeno dai sondaggi, il candidato principale all’eliminazione. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, si è inserito davvero poco nelle dinamiche del gioco del programma e questo potrebbe costargli caro. Sarà proprio lui a dover lasciare la Casa a poche settimane dalla finale? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf vip che andrà in onda stasera, giovedì 9 marzo 2023, su Canale 5! (Eleonora)

Ritorna il consueto doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip e, come ogni settimana, eccoci di nuovo in occasione delle nuove nomination! Chi sarà il prossimo eliminato dal GF Vip nella puntata di questa sera, giovedì 9 marzo? Ben 7 sono i vipponi a rischio eliminazione. Tra tutti chi lascerà la casa più spiata d'Italia? Se, come sempre Nikita Pelizon, stando ai sondaggi, può considerarsi salva, dato il gradimento del pubblico, e subito dopo di lei anche Luca Onestini e Antonella Fiordelisi sono candidati alquanto imrpobabili per l'uscita dalla casa, non possiamo dire lo stesso degli altri concorrenti. Attualmente se la giocano quasi alla pari Milena Miconi e Davide Donadei, che hanno collezionato un indice di gradimento piuttosto basso. Ma, tra i due, Donadei è quello che ha ancora molto da raccontare nella Casa e il pubblico potrebbe non voler rinunciare ad altre succose indiscrezioni sulla sua complicata vita amorosa (avete presente Chiara Rabbi?), perciò, la vippona da eliminare questa sera potrebbe essere proprio Milena Miconi. (Maria)

Altro giro, altra corsa e nuova eliminazione nel 40esimo appuntamento del Gf Vip. Considerando quanto manca alla finale, prevista per il 3 aprile prossimo, la Casa è decisamente troppo affollata e potrebbe esserci più di qualche addio. Questa sera, al televoto, si sfidano ben 7 vipponi e se Nikita, Antonella, Luca e Alberto, possono viversi la nomination in totale serenità, a rischiare l'uscita di scena sono, Giaele, Milena e Davide. I sondaggi sono schiaccianti e danno Donadei come il concorrente in assoluto con meno preferenze, non solo nel televoto di questa sera ma dell'intero cast restante. Un dato abbastanza curioso in quanto Davide è conosciuto per essersi seduto sulla poltrona rossa più famosa della tv nella sua avventura come tronista a Uomini e Donne e il pubblico del dating show si affeziona facilmente ai suoi protagonisti. Resta quindi un mistero che lo chef pugliese non riesca a contare sui suoi quasi 300 mila follower, molto più seguaci di quelli che seguono Milena o Giaele ma quest'ultima è una delle veterane dell'edizione mentre la Miconi è particolarmente apprezzata per i suoi modi di fare diplomatici ed educati. Alla fine, i conti potrebbero effettivamente non tornare per l'ex tronista che potrebbe scoprire questa sera stessa i numeri delle sue percentuali davvero spietati. (Anita)

.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.