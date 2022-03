Grande Fratello Vip: Barù irrompe nella diretta Instagram di Jessica, fan in delirio

Gossip TV

L'epica domanda dell'enologo toscano nei confronti della sua ex compagna d'avventura del Gf Vip.

Colpo di scena nella prima seguitissima diretta Instagram della vincitrice del Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié. La bella principessa, ha salutato tutti i fan, nel corso della sua prima diretta in solitaria, dopo quella con le sorelle Clarissa e Lulù con una guest star d'eccezione:

Gf Vip, prima diretta di Jessica Selassié: irrompe Barù a sorpresa

Barù. L'ex gieffino, a sorpresa, ha fatto infatti irruzione in diretta con una epica domanda.

Nella primissima live della Selassié che ha raggiunto quasi 40 mila account, si è intromesso proprio il suo ex compagno d'avventura, tirato in causa dai fan che hanno incalzato Jessica di domande. "Come direbbe Barù, lasciate che le acque scorrano" ha replicato la princess subissata di domande su il nipote di Costatino. E ancora: "Quando ci saranno cose da sapere le saprete".

E proprio mentre la Selassié cercava di eludere ogni domanda, è arrivata l'irruzione di Barù.

"Ti piace la pasta con le cipolle?" gli ha chiesto quest'ultimo. "Questa me la chiede Barù ma non so dove. Ovviamente odio l'aglio, cipolla, porro, erba cipollina, scalogno. Mi dispiace per chi li ama ma io non li sopporto. Mi fanno male allo stomaco. Io mangio tutto senza questi ingredienti e Barù ovviamente lo sa, quindi non facesse finta di niente anche se.....lasciamo stare".

"I jeans firmati di Barù li ho ancora e non li ho lavati.." ha concluso Jessica nella diretta salutando infine tutti. Dopo la domanda dell'ex gieffino alla giovane principessa, i Jeru sono subito andati in delirio intasando Twitter con l'hashtag #jeru e #barù

