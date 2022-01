Grande Fratello Vip, Barù gela Miriana Trevisan: ''Perché sei ancora qui?''

Gossip TV

Barù indaga sulle motivazioni che spingono Miriana Trevisan a continuare il suo percorso al Grande Fratello Vip.

Barù è un uomo curioso, in grado di mettere in difficoltà la più pacata delle persone con qualche semplice domanda, e per questo lo adoriamo. Nelle ultime ore, il nuovo arrivato del Grande Fratello Vip ha deciso di interrogare Miriana Trevisan, ponendo alla showgirl quesiti scomodi sul suo percorso nel reality show di Canale5.

Grande Fratello Vip, Barù mette in difficoltà Miriana Trevisan

Dopo diversi mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, anche le persone più tenaci iniziano ad arrancare. Miriana Trevisan, nonostante le critiche e gli scontri che ha affrontato a Cinecittà, non vuole lasciare ancora il programma, certa di poter inviare tanti messaggi potenti e forti. Barù, che ha fatto una confessione inaspettata a Jessica Selassié, trova bizzarro il fatto che Miriana continui a sopportare pur di non abbandonare la trasmissione di Canale5, e ha deciso di interrogare la showgirl chiedendole cosa la spinge a rimanere al Gf Vip.

“Penso di dare buoni messaggi, porto qui la gentilezza. Di ricominciare a vivere anche come donna […] Il mio traguardo? L'ho già raggiunto. Non abbandono la barca fino alla fine ma alla vittoria non sono così attaccata”, ha ammesso Trevisan. Secondo Jessica, presente al discorso, lasciare osa sarebbe una sconfitta personale dato che sono passati lunghissimi mesi di reclusione forzata e che la finale si fa sempre più vicina.

Per interrompere la piega nostalgica della conversazione, Barù ha chiesto cosa potrebbe portare lui in Casa e le due donne hanno concordato nel trovare il gieffino un personaggio positivo, ricco di ironia e allegria. Effettivamente, da quando ha fatto il suo ingresso nel programma, Barù è l'idolo del web che apprezza la sua trasparenza e la sua sincerità, spesso comunicata con osservazioni taglienti e divertentissime.

